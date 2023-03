🤩 Napoli-Osimhen, la scelta fa sognare: il tecnico cambia tutto

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen è uno dei protagonisti principali della grande stagione del Napoli di Luciano Spalletti.

Victor Osimhen è uno dei grandi protagonisti della stagione in casa Napoli. Dopo stagioni di assestamento, rallentate dagli infortuni e da una lunga fase di ambientamento, il bomber nigeriano è finalmente esploso e se ne sono accorti in tanti. Numeri importanti sia in Italia che in Europa e il centravanti sta trascinando il club azzurro a suon di gol e grandi prestazioni. Il Napoli è capolista ed anche Victor è il capocannoniere del campionato di Serie A.

Il suo dominio a livello fisico è a dir poco imbarazzante e i difensori del campionato italiano non hanno trovato rimedi per fermare l’ex centravanti del Lille. Il giocatore sta facendo molto bene sia in campionato che in Champions dove il Napoli ha una grossa chance, essendo ai Quarti di finale della competizione. Gli azzurri partono addirittura favoriti nel doppio confronto con il Milan e possono fare la storia.

In città e tutti i tifosi sono consapevoli che a fine anno le big straniere, in particolare, proveranno l’assalto ai big del club azzurro. Proprio l’attaccante nigeriano si candida ad essere uno dei principali protagonisti del calciomercato. Con Haaland blindato, Mbappe già in una big e pagato fior di milioni, Victor è l’unico calciatore tra i principali marcatori europei che potrebbe far comodo alle big inglesi. Nelle ultime ore è arrivata però una buona notizia per gli azzurri.

Napoli, il Manchester United cambia obiettivo

Uno dei club più interessati al calciatore africano è senza dubbio il Manchester United. Dopo aver detto addio a gennaio a Cristiano Ronaldo i Red Devils hanno bisogno di un nuovo finalizzatore e Osimhen è senza dubbio uno dei candidati principali. Lo United ha grosse disponibilità economiche ma i tifosi azzurri possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riporta The Mirror il club inglese è pronto ad offrire 93,5 milioni di sterline per Harry Kane, centravanti del Tottenham e della Nazionale inglese. Questa scelta comporterebbe di conseguenza l’impossibilità di arrivare ad Osimhen, fortunatamente per i tifosi azzurri.

Kane vive una situazione particolare agli Spurs. Il club di Londra ha appena detto addio ad Antonio Conte, rischia di non qualificarsi per la Champions League e potrebbe perdere il suo bomber. Alla soglia dei 30 anni Harry sente la necessità di rimettersi in discussione e provare una nuova avventura. Il giocatore è una richiesta esplicita del tecnico Ten Hag e questi potrebbe presto avere un nuovo bomber.