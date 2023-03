✈️ Napoli, un big verso l’addio: un indizio preoccupa i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti vince e convince in tutte le competizioni a disposizione. Intanto continuano i rumors di mercato.

L’avventura del Napoli in questa stagione sembra non finire mai. A inizio stagione nessuno lo avrebbe mai detto, ma i risultati in questa stagione della formazione di Spalletti sono spaventosi. Il Napoli sta dominando la Serie A ed i risultati stanno sorridendo agli azzurri anche in Europa. Il tecnico toscano ha trovato la quadra e tutti stanno dando un grande contributo.

Dopo un inizio difficile anche il messicano Hirving Lozano è tornato ai suoi livelli e sta garantendo un ottimo rendimento. Nelle ultime gare il calciatore nord americano ha scavalcato nelle gerarchie Matteo Politano, ma nel complesso il tecnico sta gestendo alla grande il loro dualismo con entrambi che stanno dando un grandissimo apporto.

Lozano ha ancora un anno e mezzo di contratto, ma resta comunque uno dei calciatori con gli ingaggi più alti in rosa. Anche per questo la sua permanenza è tutt’altro che certa con il Napoli che vuole continuare il proprio processo di ridimensionamento del monte ingaggi. Il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto a Radio Station 1 ed ha fatto il punto sul futuro del calciatore, chiarendo cosa potrebbe succedere.

Napoli, le ultime sul futuro di Lozano

Il noto giornalista ha spiegato: “Ci sono diversi club interessati al calciatore, non solo in Premier League ma anche in Spagna. Il giocatore si è affidato ad un’agenzia inglese, cambiando cosi entourage e il motivo principale è che Hirving vuole mantenere almeno lo stesso ingaggio. Il Napoli pensa di abbassargli eventualmente l’ingaggio e quindi la permanenza è complicata. L’entourage ha proposto Lozano in Premier, al Chelsea, ma anche in Spagna ci sono estimatori quali il Siviglia ed il Villarreal”.

Venerato ha spiegato che non è comunque finita qui e che a fine stagione le parti si siederanno a tavola e valuteranno il da farsi, magari dopo aver vinto lo scudetto e realizzato qualche altra impresa straordinaria. La capolista ora ha la testa a queste ultime giornate di campionato e al doppio confronto di Champions con il Milan, al calciomercato e al resto se ne discuterà a fine anno.