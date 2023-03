🙄 Napoli, Giuntoli a sorpresa: il doppio colpo inedito lascia basiti

Il Napoli è pronto ad entrare in una fase cruciale della stagione. Gli azzurri però non si fermano e valutano nomi sul mercato.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti sta andando oltre le migliori aspettative. Il club partenopeo ha avuto un rendimento incredibile, sia in campionato che in Champions League, e i risultati sono evidenti davanti agli occhi di tutti. Gran merito di questi risultati sono del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, autentico protagonista nell’ultima sessione estiva di calciomercato.

La capolista della Serie A ha rivoluzionato la rosa nell’ultima estate, ha abbassato di molto il monte ingaggi e ha acquistato giovani, quasi tutti sconosciuti, di grande talento. I primi nomi che vengono in mente leggendo la rosa azzurra sono quelli di Kvicha Kvaratskhelia e del coreano Kim Min Jae: i due, prima della stagione in corso, erano abbastanza sconosciuti ed ora sono diventati calciatori di caratura mondiale.

Appare probabile che entrambi, nella prossima sessione di calciomercato, possano diventare oggetto di mercato e diverse big europee sono pronte a fiondarsi su di loro. Anche per questo Giuntoli non si ferma ed è al lavoro alla ricerca di giovani talenti, sia in Italia che sul panorama europeo. Il Napoli monitora diversi nomi e ruoli ed è pronto a intervenire.

Napoli, possibile un doppio colpo dall’Austria

Secondo quanto riporta Tmw il Napoli, nella persona di Cristiano Giuntoli, avrebbe messo nel mirino due giovani talenti. I nomi in questione sono l’attaccante Noah Okafor, accostato negli ultimi mesi anche ad Inter e Milan e il difensore Pavlocic, giovane classe 2001 ma di grande prospettiva. Gli azzurri sono consapevoli che in estate potrebbero esserci grosse offerte e osservano il mercato per tutelarsi da possibili grande partenze. Il Napoli guarda al futuro.

Il Salisburgo sta dominando il suo campionato e ogni anno mette in mostra giovani talenti sul panorama mondiale. Il Napoli monitora il club austriaco come tanti altri club europei e Giuntoli sogna il grande colpo. Il club partenopeo è impegnato nelle prossime settimane in sfide molto delicate valide per la Serie A o per la Champions League, ma intanto c’è un occhio di riguardo al mercato.