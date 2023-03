Napoli, arriva la firma: superato l’ultimo ostacolo, Spalletti può esultare

Mister Luciano Spalletti può essere felice: il Napoli è riuscito a superare anche l’ostacolo maggiore e ora il calciatore è pronto alla firma del contratto.

Per il Napoli questo è il momento migliore per smuovere la situazione contrattuale dei suoi calciatori, prima che le distrazioni del calciomercato estivo facciano vacillare le certezze e per arrivare alla sessione di trasferimenti già pronti, sistemando le circostanze più urgenti e fissando delle linee guida per il futuro. Così mentre la società è a lavoro per il rinnovo di capitan Di Lorenzo e gli adeguamenti per gli ultimi arrivati, ossia Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, giungono novità sul futuro di Piotr Zielinski.

La sua condizione insieme a quella di Hirving Lozano è la più borderline. Il contratto del polacco e del messicano scade il prossimo giugno 2024, per cui urge dare una direzione al futuro. Se la società non intende perderli a parametro zero, deve procedere quanto prima a rinnovare l’accordo in essere oppure provvedere alla cessione durante la prossima estate.

Circa la condizione dell’esterno d’attacco ci sono ancora poche certezze, mentre Zielinski fa un passo in avanti importante verso il Napoli dal ritiro con la Nazionale polacca.

Zielinski promette amore al Napoli: accetterà di ridursi l’ingaggio

Il nodo principale per il futuro del centrocampista e per quello di Lozano non è legato al desiderio del Napoli di trattenerli in rosa, bensì alla necessità di portare il loro ingaggio a livello con le attuali direttive al ribasso del club. Ciò potrebbe quindi portare i calciatori a cercare una nuova sistemazione, ma non sembra essere il caso di Piotr Zielinski. Il centrocampista è intenzionato a restare in azzurro, sebbene dovrà rivedere il suo stipendio. Si tratta di una scelta di vita che i tifosi apprezzeranno molto, poiché le sue parole ai microfoni di ‘Mediaset’ dalla Polonia non hanno lasciato spazio a dubbi o interpretazioni.

“Io a Napoli sto benissimo da sempre, da quando sono arrivato. Mi sento a casa mia e voglio continuare in squadra. Tra circa un anno scadrà il mio contratto, ma avremo modo di parlarne. Non c’è fretta”, ha dichiarato. Parole che, a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il giocatore aveva già affermato dinanzi a De Laurentiis e Giuntoli. Non c’è problema per l’ingaggio, perché pare Zielinski abbia capito e di conseguenza concordato la nuova linea di stipendi della società. Attualmente il centrocampista polacco percepisce 3,7 milioni di euro a stagione, bisognerà capire quale sarà la controproposta del Napoli, ma una certezza esiste: per il club è inamovibile in mediana con Lobotka e Anguissa, freschi a loro volta di rinnovo.