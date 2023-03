Napoli, spunta la trattativa: contatti aperti, cifra monstre sul tavolo di ADL

Mentre si attende il club di Premier League, al Napoli è già giunta un’offerta mostruosa per uno dei suoi calciatori più in vista: numeri e aggiornamenti.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha affermato in occasione della cerimonia per il Premio Bearzot, assegnato al tecnico Luciano Spalletti, che il club non avrà bisogno di cedere alcun giocatore. O meglio, i contratti che favorisce la società azzurra sono molto dettagliati e prendono spunto da quelli che vigono nel mondo del cinema. Chiunque voglia proporre un’offerta per i gioielli partenopei o qualunque giocatore voglia andar via, potrà farlo ma le condizioni non sfavoriranno gli azzurri.

Un riferimento che prende in considerazione sicuramente anche la posizione di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano sta conquistando con le sue reti l’attenzione di tutte le grandi società europee, le quali sicuramente in estate avanzeranno bussando alla porta del Napoli.

Fino ad oggi, anche per le caratteristiche tecniche del calciatore azzurro, è facile credere che la destinazione prediletta possa essere la Premier League, ma in realtà le squadre inglesi non sono le uniche che hanno attenzionato il profilo dell’attaccante africano.

Calciomercato Napoli, Bayern Monaco pronto a fare follie per Osimhen

Secondo le informazioni che riferisce ‘TuttoSport’, il club che al momento è in maggiore pressing per Victor Osimhen sarebbe il Bayern Monaco. Pare che i tedeschi siano disposti a una vera e propria follia economica, pur di poter contare sull’apporto offensivo dell’attaccante del Napoli. La cifra che sarebbero arrivati a proporre durante le prime conversazioni esplorative arriverebbe a 120 milioni di euro più bonus.

Cifre dinanzi alle quali sarebbe difficile opporre un rifiuto. Nonostante si tratti del Bayern Monaco e di un affare monstre, i bavaresi dovranno impegnarsi molto per ottenere il consenso di Osimhen. Alex Iwobi, centrocampista di origine nigeriana compagno di Nazionale del centravanti del Napoli, nelle scorse ore ha parlato proprio della situazione del suo collega. Il centrocampista dell’Everton dal ritiro con la formazione ha affermato: “Victor ha l’ambizione di giocare in Premier League”. Ecco qui che allora l’opzione Manchester United continua a essere la favorita, ma il calciomercato lo fanno le offerte.