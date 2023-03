❤️ Spalletti cuore d’oro, le splendide parole: “Se date una mano ai bambini…”

Stupende parole da parte del tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Ecco il fantastico messaggio che il mister azzurro ha voluto lasciare.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha sempre dimostrato di essere un uomo di cuore anche fuori dal campo. Il tecnico toscano spesso si intrattiene a fine allenamento con i tifosi, specialmente quelli più piccoli. Un rapporto, tra Spalletti e il popolo napoletano, che si è cementato molto durante questa stagione.

Il tecnico poi non ha mai lesinato la partecipazione ad aventi di solidarietà, i quali sono sempre stati accompagnati da gesti concreti. Quest’oggi, come riportato da CalcioNapoli24.it Spalletti è stato ospite della fondazione ‘A voce d”e criature di Don Antonio Merola. Un’associazione di quartiere per l’integrazione e l’aggregazione sociale, che nelle zone della periferia napoletana opera attraverso diverse iniziative.

Ebbene Luciano Spalletti, dopo aver visitato la struttura, accolto sul campetto di calcio da ben 150 bambini, ha anche deciso di devolvere all’associazione il ricavato del premio Enzo Bearzot che ha recentemente vinto e che gli è stato consegnato giusto qualche giorno fa durante una cerimonia tenutasi in città nella suggestiva cornice del Maschio Angioino.

Napoli, la lezione di vita di Spalletti ai bambini

Il tecnico del Napoli, come detto, si è soffermato con i bambini presenti nelle struttura dell’associazione. Qui ha voluto intrattenersi con loro e scambiare qualche parola: “Se date una mano ai bambini che hanno bisogno di aiuto diventerete una squadra fortissima. Forte come lo è il Napoli.” Parole molto belle che hanno fatto breccia nel cuore dei piccoli tifosi presenti e che dimostrano ancora una volta lo spessore umano del tecnico degli azzurri.

Successivamente il tecnico ha ricevuto in dono da Don Antonio Merola una maglia con il nome dell’associazione. A sua volta Spalletti ha donato all’associazione una maglia da parte del Napoli con il numero 10 e alcuni palloni recanti le firme di tutti i calciatori del club azzurro.