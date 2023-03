Napoli, arriva squalifica e multa: l’ultim’ora gela i tifosi

L’Uefa ha sanzionato la squadra per il comportamento tenuto durante la gara di Champions League.

Gli scontri tra i tifosi tedeschi e quelli napoletani, in occasione della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, sono una pagina bruttissima per il calcio.

La storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League del Napoli è stata macchiata da episodi vergognosi.

Il giorno della gara di ritorno, a Napoli, la città è stata messa a ferro e fuoco dai tifosi prima tedeschi e poi, in risposta, anche da quelli napoletani. Gli scontri sono durati tutto il giorno della partita.

Diverse le polemiche nei giorni precedenti, quando il Viminale aveva vietato la trasferta ai tifosi tedeschi. Dopo il ricorso dell’Eintracht, si era deciso di vietare la trasferta ai soli residenti a Francoforte. Subito si era scatenata l’indignazione del club tedesco.

La gara di andata, tra l’altro, era stata molto accesa. La vittoria del Napoli per 2-0 a Francoforte con l’espulsione di Kolo Muani aveva messo l’Eintracht in difficoltà in vista della gara di ritorno, vinta poi dal Napoli 3-0.

Uefa, le sanzioni contro l’Eintracht

Oggi l’Uefa ha reso note le decisioni prese dal Giudice sportivo. Gli episodi presi in esame sono relativi gli avvenimenti che si sono verificati in occasione del match di andata, in data 21 febbraio 2023, sia fuori che dentro al campo.

La Commissione Controllo, Etica e Disciplina dell’Uefa ha deciso di sanzionare l’Eintracht Francoforte con un’ammenda di 50mila di euro. L’Uefa ha deciso inoltre di chiudere parzialmente lo stadio dell’Eintracht Francoforte (la Kurve West inferiore, in particolare i settori 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) per la prossima partita Uefa che l’Eintracht giocherà in casa per aver acceso dei fuochi d’artificio.

L’Uefa ha, inoltre, sanzionato l’Eintracht Francoforte con un’ammenda di 20mila euro per aver bloccato dei passaggi pubblici.

Infine Kolo Muani Randal dovrà scontare giornata di squalifica in una partita di una competizione Uefa, per comportamento violento.

Si attende, ora, una decisione in merito agli scontri avvenuti in occasione della gara di ritorno a Napoli.