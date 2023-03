🚨 Napoli, niente Osimhen e Anguissa per un mese: è ufficiale

Il Napoli potrebbe perdere Victor Osimhen e Zambo Anguissa per un mese: la notizia è ufficiale, ecco le date

L’importanza di Victor Osimhen e Zambo Anguissa è facilmente riconoscibile durante qualsiasi partita del Napoli. Sono due dei tanti leader di una squadra che si appresta a vincere il suo terzo scudetto, a trentatré anni dall’ultima volta. Il club partenopeo ha potuto usufruire delle prestazioni dei due top player per tutta la stagione, cosa che non può succedere quando nei mesi invernali si disputa la Coppa d’Africa. Decisione che ha fatto già discutere Aurelio De Laurentiis in passato, che ha ricevuto diverse critiche per alcune affermazioni riguardo la scelta della CAF disputare in inverno la competizione.

Nel 2024, quindi, si disputerà nuovamente la Coppa d’Africa e di nuovo nei mesi invernali. Dunque, tutti i club d’Europa perderanno i rispettivi calciatori di nazionalità africana qualificati alla Coppa e convocati dai commissari tecnici. Tra questi, anche Victor Osimhen e Zambo Anguissa che aritmeticamente non sono ancora qualificati, ma basta soltanto una vittoria per averne la certezza.

CAF, decise le date della prossima Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa 2024 si disputerà in Costa d’Avorio e avrà durata di quattro settimane: dal 13 gennaio 2024, con l’esordio allo stadio Alassane Outtara di Ebimpe, fino alla finale dell’11 febbraio successivo. Una grande competizione a cui parteciperanno ventiquattro nazionali e tra quelle già qualificate ci sono: Algeria, Tunisia, Senegal, Marocco e Sudafrica. A Osimhen con la sua Nigeria basta una vittoria nella prossima partita, così come ad Anguissa col Camerun che si trova in un girone a tre squadre.

Uno scenario che potrebbe portare dei problemi al Napoli nella prossima stagione. Ammesso che i due big restino, soprattutto Osimhen ambito da tanti top club. Perdere nuovamente il centravanti nigeriano e Anguissa, infatti, condizionerebbe tutta la prossima stagione. Soprattutto perché al ritorno della Coppa d’Africa, i calciatori sono molto stanchi e faticano a entrare in forma. Il centrocampista camerunense ha partecipato all’edizione casalinga dello scorso anno arrivando terzo risultando indisponibile, dunque, per un mese tra gennaio e febbraio.