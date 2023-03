“Tutte sciocchezze…”: Napoli, la smentita che chiude al colpo

Sul fronte Napoli per il prossimo colpo arriva una smentita che chiude ogni possibile scenario: cosa sta succedendo

Il Napoli si appresta a giocare la partita contro il Milan di campionato, in programma domenica prossima alle 20:45. Una sfida molto importante, la prima di cinque che potrebbe decretare la vittoria dello scudetto. Sarà, tuttavia, soltanto l’antipasto di uno splendido quarto di finale di Champions League. L’intenzione di Stefano Pioli è quella di far valere la storia e il blasone del club rossonero nella ‘grande coppa’. Tutto sommato, il sorteggio è andato bene a entrambe le squadre che hanno evitato super squadre come Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco e Manchester City.

Oltre al campo, però, il Napoli guarda anche al mercato. Nelle ultime ore, sono arrivati dei rumors dalla Russia riguardo l’acquisto di Igor Diveev, difensore centrale del CSKA Mosca. Classe ’99, secondo i media russi, Cristiano Giuntoli è molto interessato, una voce confermata anche dall’agente del giocatore. Ma è arrivata una secca smentita da un ex calciatore del CSKA, ovvero Vladimir Ponomarev durante un’intervista che chiude praticamente al suo arrivo.

Napoli, Ponomarev smentisce l’interesse per Diveev

Vladimir Ponomarev, ex difensore del CSKA Mosca, ha parlato ai microfoni di ‘Sport Express’: “La notizia di Diveev al Napoli è una trovata degli agenti solo per far alzare il prezzo. Non è così forte da giocare in Europa, non è un titolare fisso del CSKA ed è anche infortunato. Non è maturo, nessuna qualità nella distanza e non è né veloce e nemmeno esplosivo”. Insomma, una sentenza vera e propria quella di Ponomarev, che continua dicendo: “Queste sono tutte sciocchezze, non potrà andare a giocare in Europa fin quando non sarà maturato”.

Diveev era stato acquistato dall’Ufa per 1,5 milioni di euro qualche anno fa e oggi è ancora al CSKA, dove ha un contratto con la scadenza fissata al prossimo 30 giugno 2024. Dunque, nei prossimi mesi il difensore dovrà trattare il rinnovo, altrimenti il club russo lo cederà per evitare di perderlo a parametro zero. Considerando la situazione contrattuale e le sole 11 presenze di Diveev in campionato, il ragionamento di Ponomarev sembra filare.