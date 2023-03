Calciomercato Napoli, l’obiettivo di mercato ha deciso: non ci sono dubbi

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto ad una fase davvero clou della stagione, poi ci sarà tempo anche per il calciomercato.

Le prossime settimane saranno molto importanti nella storia del Napoli. Alla squadra di Spalletti manca davvero solo la matematica, lo scudetto è tutt’altro che utopia e in città già circolano striscioni e bandiere. La squadra partenopea ha 19 punti di distacco sulla Lazio seconda ed un vantaggio ancora superiore sulle principali rivali con Inter e Milan che sono dietro con uno svantaggio abissale.

Tra campionato e Champions League quest’annata può diventare leggendaria e i sostenitori del Napoli si preparano a sognare. Il Napoli infatti affronterà il Milan ai Quarti di finale di Champions, un sorteggio non impossibile soprattutto calcolando che eventualmente gli azzurri affronterebbero in semifinale la vincente tra Inter e Benfica.

Instanbul quindi non è utopia ma in casa Napoli è già tempo di pensare al calciomercato. Le sirene per i top continuano a suonare e diversi club hanno notato calciatori come Kvaratskhelia e Osimhen o anche il coreano Kim. In particolare è il capocannoniere della Serie A ad attirare tutte le big del calcio europeo, e centravanti in giro non ce ne sono molti. Anche per questo gli azzurri si stanno guardando intorno.

Napoli, le ultime sul futuro di Marcus Thuram

L’edizione odierna di Sportmediaset ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante francese Marcus Thuram. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno ed è seguito da diversi club italiani ed europei. Il giocatore in Italia è seguito con interesse da Inter e Napoli, ma le notizie dell’ultim’ora sono abbastanza importanti. Secondo il portale il calciatore ha deciso e sicuramente ha rifiutato l’Inter, prendendo una scelta differente.

Thuram rivelerà presto il suo futuro, in pole sul calciatore c’è il Bayern Monaco e l’attaccante in scadenza è pronto a partire per una nuova avventura. Il Napoli osserva distante la situazione con Thuram che rappresentava e comunque rappresenta un nome interessante per tutte le big europee.