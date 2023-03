“Come una maledizione”: Napoli, la sentenza su Osimhen è netta

Il giornalista non ha dubbi, l’infortunio di Osimhen è pesantissimo.

L’infortunio di Victor Osimhen è, ovviamente, l’argomento del momento. Di ritorno dalla sosta per le nazionali, l’attaccante del Napoli ha accusato, in allenamento con gli azzurri, una lesione distrattiva all’adduttore sinistro.

I tempi di recupero sono ancora incerti, ma si parla di circa 20 giorni di stop. Un infortunio pericoloso quello del nigeriano, che lo costringerà a stare fuori nel match con il Milan. C’è preoccupazione perchè Osimhen potrebbe saltare anche le due partite di Champions League.

A tal proposito è intervenuto ai microfoni di TvPlay il giornalista Massimo Cecchini.

Napoli, il giornalista è sicuro

“L’infortunio di Osimhen mi sembra la classica maledizione che gli dei mandano quando vogliono punire chi è troppo felice. Osimhen è una pedina importante, ma il Napoli ha la possibilità di gestire la rosa. Il campionato non è così fondamentale per gli azzurri, bisognerà vedere per la Champions League”, ha commentato.

“Le cose dette da De Laurentiis? Alcune cose sono vere, ma c’è della retorica. E’ chiaro che le partite sono molte, troppe. Ma non è colpa dei tifosi. Nel 2024, quando andrà in vigore la riforma e le partite saranno ancor di più, aumenteranno anche gli infortuni. Ma questa situazione non interessa ai tifosi, interessa a chi vuole fare soldi. I tifosi sono il capro espiatorio”, ha continuato Cecchini.

“Il basket è uno sport diverso. Cosa succede se decidiamo di far riposare alcuni campioni per alcune partite? Se quando poi mancano il Napoli pareggia? Il discorso è diverso”, ha concluso il giornalista commentando la situazione della Roma e di Mourinho, dichiarando che anche Spalletti andrebbe via se una squadra importante gli offrisse 30 milioni di euro.

Parole decise, quelle del giornalista, che inquadrano un momento preciso della stagione. Sono tante le polemiche legate alla sosta delle nazionali ed ai relativi infortuni. De Laurentiis in primis ha sempre manifestato il suo disappunto circa questa situazione. Diverso tempo fa, ad esempio, il patron azzurro era sfogato dichiarando che non avrebbe più acquistato giocatori africani a causa dell’impegno in Coppa d’Africa, dal quale Osimhen era tornato infortunato compromettendo la stagione.