😱 “Osimhen via e dentro lui…”: colpo di scena Napoli, tifosi increduli

Attenzione alle offerte per Osimhen. I club europei hanno diversi assi nella manica per strappare il nigeriano al Napoli.

Il prossimo mercato estivo sarà importantissimo per il Napoli. L’interesse che i calciatori azzurri stanno suscitando verso le squadre europee è un po’ l’altra faccia della medaglia di una stagione straordinaria.

Aurelio De Laurentiis è già da diversi mesi al lavoro sui rinnovi per blindare i campioni del Napoli.

Messi in cassaforte i rinnovi dei contratti di Meret e Lobotka, l’attuale pensiero è rivolto ai rinnovi di tre pilastri della squadra: Kim, Kvaratskhelia e Osimhen.

Per Kim si sta ragionando ad un rinnovo che comprenda l’eliminazione della clausola rescissoria, vera preoccupazione della dirigenza azzurra.

Kvaratskhelia ha un contratto per altri cinque anni e, nonostante le indiscrezioni di ieri, De Laurentiis ha dichiarato che non c’è necessità di rinnovo. Proprio ieri si era parlato di un possibile accordo dell’entourage del georgiano col Napoli per adeguamento con aumento di stipendio e cancellazione, anche per lui, della clausola rescissoria.

Osimhen, invece, ha una storia diversa. Il nigeriano ha realmente attirato l’attenzione dei principali club europei, che adesso vogliono strapparlo al Napoli a fine stagione.

Napoli, attenzione al Psg

Il Psg è uno di questi. Come riporta RMC Sport, Osimhen è una priorità per Luis Campos, uomo di mercato del Psg, che avrebbe incontrato il team di Osimhen. L’obiettivo è convincerlo che Parigi possa essere la soluzione migliore per lui, ma il nigeriano sembra più propenso alla Premier League.

La novità sta nel prezzo. De Laurentiis chiede 100 milioni di euro solo per sedersi a trattare, e attualmente il Psg non può permetterselo. I parigini potrebbero, tuttavia, sferrare l’asso nella manica. Luis Campos avrebbe intenzione di mettere in ballo delle contropartite tecniche, per esempio Leandro Paredes e Mauro Icardi, per convincere De Laurentiis e Giuntoli a far partire Osimhen.

Attenzione, dunque, perchè la trattativa è fattibile per i francesi che, aldilà dei soldi e delle contropartite, conoscono bene Osimhen. Luis Campos fu proprio l’uomo che porto l’attaccante del Napoli al Lille nel 2019.