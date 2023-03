😨 “Dovrebbe star fuori…”: Napoli, la sentenza di De Laurentiis su Osimhen

Il Napoli ospiterà domenica sera il Milan al Maradona, ma non ci sarà Osimhen: queste le parole di Aurelio De Laurentiis sull’infortunio e sul match.

Il Napoli, per la 28a giornata di Serie A, ospiterà il Milan di Stefano Pioli. In tutto questo, però, Luciano Spalletti dovrà sopperire all’assenza di Victor Osimhen, out per un infortunio rimediato con la sua nazionale. Oggi il club azzurro ne ha dato comunicazione. E il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’accaduto così.

In questo modo il presidente del Napoli ha esordito una volta conclusa la riunione tenuta dalla Lega Serie A: “Sono partite dove il risultato è triplo, 1X2, non si può mai sapere. Questa è la regola del calcio, ma il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini, Scaroni e la nuova proprietà . Hanno dei buonissimi giocatori, anche a loro mancherà qualcuno”.

“Speriamo allora che le forze siano equilibrate per regalare ai tifosi delle due parti un bellissimo spettacolo al Diego Armando Maradona. Questo è ciò che deve regalare il calcio”, ha riferito Aurelio De Laurentiis. Ma poi ha parlato anche dell’infortunio di Victor Osimhen. Le sue parole e la sua speranza.

Napoli, anche De Laurentiis parla dell’infortunio di Osimhen: la speranza del presidente

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’uscita dall’Assemblea di Lega Serie A ha riferito queste parole sull’infortunio di Victor Osimhen: “Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo“. Intanto non ci sarà in Napoli-Milan di domenica sera.

La speranza, come sottolineato anche dal presidente azzurro, è quella di riaverlo prima possibile. Si spera in due settimane, o che comunque lo stop non duri più di una ventina di giorni. L’obiettivo è quello di riaverlo in campo almeno per la sfida di ritorno di Champions League, sempre contro il Milan. In ogni caso Luciano Spalletti è chiamato ad agire nell’immediato con intelligenza e con calma alla sua assenza: favorito sul compagni, soprattutto su Giacomo Raspadori, per partire titolare contro il Milan è Giovanni Simeone. Il tecnico continua a ragionare in queste ore di vigilia che restano.