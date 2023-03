🔴 Napoli, guaio Osimhen: comunicato ufficiale, è successo poco fa

Il Napoli trema: dopo gli accertamenti dello staff medico sono arrivate preoccupanti comunicazioni ufficiali su Victor Osimhen.

Victor Osimhen non sarà presente in Napoli-Milan, ma si teme anche che lo stop che l’ha colpito possa essere più lungo. Ecco cosa sta succedendo per l’attaccante di punta della squadra e di Luciano Spalletti.

Il Napoli ha svolto quest’oggi la seduta di allenamento in programma per prepararsi al meglio al big match di domenica contro il Milan.

Ma è proprio dagli allenamenti che non sono arrivate notizie rassicuranti. Anzi. Le ultime su Victor Osimhen preoccupano il tecnico, la squadra e tutti i tifosi.

Napoli, guaio Osimhen: arriva il comunicato ufficiale

Il Napoli comunica il report dell’allenamento odierno: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A”.

“Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello – si legge nella nota – ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tecnico tattico e lavoro su calci piazzati. Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo”. Ma i guai sono arrivati con le comunicazioni successive”.

Il Napoli, sempre tramite comunicato, fa infatti sapere che: “Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti. Questi hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”. Non ci sarà perciò con il Milan ma si teme uno stop più lungo, di almeno 20 giorni.