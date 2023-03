🔥 Napoli, Spalletti può sorridere anche senza Osimhen: il dato non lascia dubbi

Il Napoli non avrà quindi a disposizione per diversi impegni consecutivi l’infortunato Victor Osimhen. Il dato però fa ben sperare Spalletti e tifosi.

Il Napoli sarà costretto per alcuni impegni a fare a meno di Victor Osimhen. Il nigeriano ha rimediato un infortunio al seguito della sua nazionale e oggi gli esami strumentali svolti con il club ne hanno dato l’esito. C’è un dato che però rincuora Luciano Spalletti, la squadra e i tifosi. Ecco quale.

In Napoli-Milan non potrà quindi essere a disposizione Victor Osimhen. Il nigeriano dovrà smaltire una lesione distrattiva e si teme che possano volerci almeno 20 giorni di stop.

I tifosi partenopei ora sono perciò in ansia, perché sanno che l’attaccante con i suoi gol è parte fondamentale della squadra di Luciano Spalletti. Ma guardando al passato pur restando ancorati a questa stagione spunta un dato che fa sperare.

Napoli, i numeri della squadra quando Osimhen è stato assente: Spalletti spera per il meglio

Il Napoli sa perfettamente che senza Victor Osimhen in campo si fa difficile. Il capocannoniere della Serie A ha messo in difficoltà tutte le difese incontrate tra campionato e coppe e ha segnato gol molto pesanti. Non averlo a disposizione mette perciò bastoni tra le ruote a Luciano Spalletti e alla squadra. Eppure, in questa stagione, anche senza di lui la squadra ha fatto bene e i numeri lo testimoniano.

Di seguito, quindi, tutte le gare vinte dalla squadra senza il nigeriano. Napoli-Spezia 1-0, Rangers-Napoli 0-3, Milan-Napoli 1-2, Napoli-Torino 3-1, Ajax-Napoli 1-6, Cremonese-Napoli 1-4 sfide in cui è stato assente per infortunio. E infine non è stato scelto tra i titolari e non è nemmeno subentrato in Napoli-Rangers vinta 3-0. In quest’ultima occasione è rimasto in panchina. Si evince quindi che su 7 partite in cui è stato out il Napoli ha conquistato 7 vittorie. Arrivando al 100% del successo.