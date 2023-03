Napoli-Kvaratskhelia, De Laurentiis netto sul rinnovo: “Voi giornalisti…”

Il patron azzurro ha attaccato i giornalisti che gli hanno chiesto del rinnovo di Kvaratskhelia.

Il momento che il Napoli sta vivendo ha solo aspetti positivi. Il primo posto in campionato e la qualificazione ai quarti di finale di Champions League incorniciano una stagione straordinaria.

Tutti sono affascinati dalla squadra guidata da Luciano Spalletti, dai tifosi agli addetti ai lavori.

Il match previsto per domenica sera contro il Milan servirà, in caso di vittoria, a sancire il dominio azzurro in campionato e a mettere pressione ai rossoneri in vista della Champions.

Nonostante l’infortunio di Osimhen, costretto a saltare sicuramente la partita di campionato, non fa perdere però le speranze al Napoli.

I risultati azzurri sono, tuttavia, un’arma a doppio taglio. Se da un lato i successi riempiono i cuori di tutti i tifosi, dall’altro il rischio di perdere i campioni del Napoli a fine stagione è alto.

Diversi club europei hanno messo nel mirino i giocatori azzurri.

E allora De Laurentiis deve fare e lavorare sui rinnovi. Dopo quello di Meret e Lobotka, il patron azzurri si sta occupando dei tre big di questa squadra: Osimhen, Kvaratskhelia e Kim.

Per Kim la dirigenza napoletana sta lavorando ad un adeguamento che elimini la clausola rescissoria, valida per i primi giorni di luglio, pericolosissima per il Napoli.

Con Osimhen non c’è ancora stato un incontro, ma De Laurentiis dovrebbe avere un piano per trattenere il nigeriano a Napoli e sancire il legame con la città.

Napoli, De Laurentiis rompe il silenzio su Kvara

Per quanto riguarda Kvaratskhelia, invece, ieri era circolata l’indiscrezione secondo cui il georgiano avesse trovato l’accordo.

Oggi Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande all’esterno della Serie A. Proprio sulla questione Kvaratskhelia ha detto:

“Di che rinnovo parlate, Kvara ha cinque anni di contratto. La volete smettere? Siete uguali a quei giornalisti “scassaombrella” che non riescono a farsi i fatti propri e che invece di parlare dello spettacolo parlano di soldi”, ha dichiarato il patron azzurro.

Parole importanti quelle del patron azzurro, che smentisce così le indiscrezioni circa il rinnovo di Kvaratskhelia.