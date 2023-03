Napoli-Milan, è sfida anche sul mercato: Maldini pronto a beffare Giuntoli

Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro in vista delle prossime sfide stagionali. La società dà uno sguardo anche al calciomercato.

Domenica sera andrà in scena la sfida valida come posticipo del turno di Serie A tra il Napoli di Spalletti e il Milan campione d’Italia. La formazione partenopea ha un grandissimo vantaggio in campionato, tanto che, in città c’è grande entusiasmo e clima di festeggiamenti. Il Napoli ha ben 19 punti sulla Lazio e un vantaggio anche superiore sulle sue rivali. Nessuno avrebbe immaginato quello che sta accadendo, all’inizio di stagione.

Napoli e Milan si affronteranno per ben tre volte nelle prossime settimane, a causa di una clamorosa coincidenza. I due club sono impegnati anche in Champions League e sono stati sorteggiati nei Quarti di finale in un curioso quanto interessante derby italiano. Il Napoli ha i favori del pronostico visto l’andamento in campionato, ma già in passato i derby italiani hanno mostrato come in Europa sia tutta un’altra storia.

Napoli e Milan potrebbero sfidarsi non solo sul campo da gioco, ma anche addirittura sul calciomercato. Il club rossonero vorrebbe ‘imitare’ il club azzurro e trovare giovani nomi interessanti, magari ‘nuovi Kvaratskhelia’ sul mercato. La nuova proprietà rossonera non vuole puntare su investimenti onerosi e vuole seguire la scia del club campano, come fatto negli ultimi anni anche da Maldini, con acquisti come Kalulu, Thiaw o come anche il belga Charles De Ketelaere.

Napoli, il Milan mette nel mirino il trequartista

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero sta monitorando la situazione di Brahim Diaz. Il giocatore è in prestito dal Real Madrid, ma il riscatto e di conseguenza la permanenza a Milano è ancora tutta da decifrare. Maldini ha messo cosi nel mirino il giovane talento dell’Empoli Tommaso Baldanzi, tra le rivelazioni nell’attuale campionato di Serie A. Sul calciatore c’è anche il Napoli da diverso tempo.

Il Milan ha stilato una lista di nomi per sostituire Brahim Diaz e Baldanzi è quello che più stuzzica le fantasie della società. L’Empoli ha rifiutato ogni richiesta a gennaio, decidendo di trattenere il calciatore almeno fino a giugno. Ora il mercato è pronto ad accendersi e Baldanzi è uno dei nomi più interessanti. Napoli-Milan non solo in campo, ma anche sul mercato.