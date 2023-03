❌ Napoli-Milan, il triplo annuncio ora è ufficiale: tifosi gelati

C’è grande attesa in casa Napoli per le prossime sfide di campionato e Champions League contro il Milan di Stefano Pioli.

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il club partenopeo sta vivendo una stagione straordinaria e in casa azzurra c’è la consapevolezza che le prossime settimane potrebbero vedere qualcosa di storico. Da un lato il campionato e il terzo titolo che appare sempre più vicino e da un lato il doppio confronto con il Milan, impegno valido per i Quarti di finale di Champions League.

La capolista sta ottenendo numeri eccezionali e c’è la speranza che il club partenopeo non si fermi. Negli ultimi minuti Luciano Spalletti ha dovuto fare i conti con un infortunio, lo stop con la Nazionale del bomber Victor Osimhen. Il calciatore dovrà saltare qualche match e sicuramente salterà la prossima sfida di campionato contro i rossoneri. Pronti per sostituirlo ci sono Cholito Simeone e Giacomo Raspadori.

Il Milan non se la vive molto meglio ed anche la squadra rossonera ha ricevuto qualche batosta negli ultimi giorni. Nello specifico il tecnico rossonero ha qualche stop di troppo e soprattutto nel reparto offensivo ci sono diversi calciatori da valutare. L’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic si è fermato in Nazionale, salterà sicuramente il match del Maradona contro gli azzurri e potrebbe saltare anche i prossimi impegni.

Milan, Ibrahimovic e non solo: triplo stop contro il Napoli

Come riporta Sky Sport il Milan nella seduta odierna non ha visto presenti tre importanti calciatori. Zlatan Ibrahimovic, ma anche Kalulu e Messias hanno lavorato a parte e non giocheranno sicuramente nel match di domenica sera contro il Napoli. Pioli lavora in vista di questo match da tempo e il club campione d’Italia dovrebbe tra l’altro tornare al vecchio modulo, il consueto 4-2-3-1.

Visto l’assenza di Kalulu il tecnico dovrebbe lanciare dal primo minuto Kjaer e Tomori mentre sulle fasce probabile il ritorno di Calabria con Theo Hernandez sicuro del posto sulla fascia sinistra. C’è grande attesa per Napoli-Milan ed entrambe le squadre hanno diverse pedine importanti fuori dai giochi.