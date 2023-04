😮 Mercato Napoli, colpo da 100 milioni: la notizia spiazza i tifosi

Il Napoli può mettere a segno un colpo da capogiro, ma solo se dovessero incastrarsi diverse eventualità : mossa a sorpresa? Le novità .

Il Napoli si gode la sua squadra, messa su grazie alle intuizioni di Cristiano Giuntoli. Eppure con il mercato tutto potrebbe succedere da un momento all’altro.

Aurelio De Laurentiis non intende lasciare andar via Kim Min-jae ma diversi sono i club che lo stanno seguendo con grande interesse. Il Napoli, allora, sta osservando diversi profili su cui muoversi in anticipo in caso di eventuale addio del coreano. Piace tanto Antonio Silva del Benfica. Ma su di lui c’è anche il Liverpool.

Calciomercato Napoli, la situazione legata al difensore Silva: interesse anche da parte del Liverpool

Il Liverpool, per la prossima stagione, dovrà sostituire almeno uno tra Joel Matip, Nat Phillips e Rhys Williams. I difensori in questione vorrebbero cambiare aria e fare nuove esperienze perciò i Reds si stanno guardando intorno. E tra i profili attenzionati rientrerebbe anche quello di Kim Min-jae del Napoli su cui c’è una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Ma non è finita qui.

Il club azzurro non intende privarsi di lui, eppure tanti top club si stanno interessando al suo cartellino viste le qualità mostrate alla prima stagione in Serie A. Con il coreano, allora, secondo quanto riferito da ‘TeamTalk’, potrebbe crearsi un intreccio di mercato. Il Liverpool, infatti, sta guardando attentamente anche il difensore del Benfica, Antonio Silva. Su cui c’è una clausola rescissoria di 88 milioni di euro. Volendo trattabile.

Lo stesso giocatore, però, interessa anche allo stesso Napoli e potrebbe nascere uno scenario fin qui non preso in considerazione: in caso di addio di Kim Min-jae, eventualità che Aurelio De Laurentiis vorrebbe comunque evitare, Cristiano Giuntoli potrebbe provare a mettere a segno il colpo Silva. Ma tutto dipende appunto anche da cosa accadrà tra le file del Liverpool.