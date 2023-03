Napoli-Kim, il retroscena in diretta lascia a bocca aperta

Il Napoli pensa ai possibili innesti del mercato e in particolare sul nome di Kim c’è anche il retroscena del CT illustre.

Il Napoli si sta preparando per affrontare il Milan al Maradona domenica 2 aprile. Match che vedrà assente Victor Osimhen (questo il comunicato ufficiale del club). In ogni caso Cristiano Giuntoli, dal canto suo sta ragionando sul mercato estivo. E sui possibili nomi da poter portare in azzurro. Un CT si è espresso su un profilo che è risultato un vero e proprio colpo da maestro. Quello di Kim Min-jae.

Il Napoli, grazie al lavoro svolto in ambito di calciomercato, è riuscito la scorsa estate a rafforzarsi e a non far rimpiangere i giocatori big che hanno detto addio.

Sono perciò arrivati Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Giovanni Simeone sono solo alcuni dei nomi pescati da Cristiano Giuntoli. Si pensa, a questo proposito, già al futuro e ai possibili nuovi innesti. Su Kim e su un altro nome in particolare si è allora espresso anche il CT dell’Ungheria, Marco Rossi. L’allenatore è rimasto stupito.

Napoli, Marco Rossi parla della stagione di Kim e dell’eventuale arrivo di Szoboszlai

Il CT dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato solamente pochi minuti fa ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Szoboszlai al Napoli? Con Luciano Spalletti diventerebbe ancora più forte”. Rivela senza dubbi l’allenatore che ormai è in Ungheria da diversi anni. Ma il suo discorso non è finito qui. Anzi, ha poi proseguito parlando anche di Kim Min-jae.

Ha parlato così Rossi del difensore coreano in forza al Napoli: “Szalai qualche tempo fa mi parlò di Kim che era un compagno di squadra al Fenerbache dicendomi che era fortissimo. All’inizio non gli credetti, poi però vedendolo giocare nel Napoli sono rimasto estasiato e mi sono ricreduto”. Kim ha stupito proprio tutti, tifosi nel Napoli compresi che avevano probabilmente qualche dubbio sul suo profilo per la sostituzione di Kalidou Koulibaly.