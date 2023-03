Napoli, Olivera si ritroverà un nuovo allenatore: il nome a sorpresa

Tante importanti novità tattiche attendono Mathias Olivera, perché presto si ritroverà ad allenarsi con un nuovo tecnico: i fatti.

Le performance che l’Uruguay guidato dal Ct Diego Alonso ha offerto ai Mondiali di Qatar 2022 hanno portato la formazione Celeste a essere eliminata nella fase a gironi. Una partecipazione fugace alla kermesse, nonostante i valori tecnici sui quali può contare la formazione del piccolo stato sudamericano. Così è stato inevitabile che la Federazione calcistica locale stabilisse la fine del rapporto professionale con il tecnico.

In occasione delle gare contro Giappone e Corea del Sud, le due amichevoli che si sono disputate durante questa sosta dei campionati, l’Uruguay è stato diretto da Marcelo Broli, ex giocatore del Real Valladolid e allenatore sia del Peñarol che dell’Under-20. Una gestione ad interim, in attesa di definire quale sarà il prossimo commissario tecnico.

Serve un grande nome, anche per riconquistare i tifosi, estremamente delusi dall’andamento della Nazionale maggiore almeno negli ultimi due anni. Ecco spuntare allora un altisonante profilo, ovvero quello dell’affascinante maestro di calcio, Marcelo Bielsa.

Uruguay, il nuovo Ct di Mathias Olivera può essere Marcelo Bielsa: accelerata dal Sudamerica

Secondo le informazioni rimbalzate dall’Uruguay nelle ultime ore, c’è stata un’accelerata importante per assegnare l’incarico a Marcelo Bielsa, dopo che l’allenatore argentino ha fatto sapere di essere disponibile ad accogliere questa nuova sfida. In base a quanto riferisce ‘Referí’, le negoziazioni tra le parti sarebbero in stato piuttosto avanzato, ma non si potrebbe dire che la firma arriverà nelle prossime ore. Almeno fino a questo momento.

Il problema principale sarebbe l’ingaggio del tecnico e i membri del suo staff. Praticamente equivarrebbe al doppio di quanto immagina la Federazione uruguaiana anche perché Bielsa lavora in gruppo con 12-14 persone e le ritiene tutte fondamentali per il progredire del suo lavoro. I vertici del calcio locale hanno provato a fare comunque uno sforzo, ma non alle cifre che richiede l’allenatore. Sarà lui a dover decidere se optare per il progetto e guidare la formazione nella quale milita anche il napoletano Mathias Olivera. L’alternativa sarebbe Jorge Sampaoli, ma la Federazione è decisamente più stimolata dal lavoro che potrebbe realizzare grazie a Bielsa.