Napoli, l’infortunio di Osimhen non ci voleva: ma Spalletti ha una speranza

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen, ma Luciano Spalletti ha una speranza importante per recuperarlo presto

La sosta delle Nazionali è sempre un grande scoglio da superare per i club. Negli ultimi giorni tre club sono stati colpiti in particolare: Milan, Inter e Napoli. I giocatori infortunati, ovvero Kalulu, Calhanoglu e Osimhen, sono molto importanti per le big della Serie A che adesso dovranno trovare altre soluzioni. Pioli al posto del suo miglior difensore probabilmente passerà alla difesa a quattro con Thiaw al posto di Tomori, mentre Spalletti ha a disposizione diverse armi per sostituire Osimhen.

L’infortunio di Osimhen ha messo nei guai Spalletti, che dovrà affrontare questo trittico di partite senza il suo miglior giocatore. La lesione non è tanto grave e in casi normali, il Napoli darebbe il giusto tempo al centravanti nigeriano di guarire. Tuttavia, la stagione sta per finire e ci sono delle partite da vincere, per portare a casa lo scudetto e magari arrivando in semifinale di Champions League. L’allenatore dei partenopei ha una speranza per il prossimo futuro.

Napoli, la speranza di Spalletti su Osimhen

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti spera di recuperare Victor Osimhen in dodici giorni esatti, ovvero per l’andata dei quarti di Champions League. I partenopei hanno già vinto a San Siro senza il loro centravanti, nella partita d’andata in campionato, quando giocarono sia Raspadori, sia Simeone, che risultò decisivo con un gran gol di testa. Stavolta il Napoli sa bene di dover avere tutti i giocatori a disposizione per mettere in seria difficoltà il Milan nel suo habitat naturale, la Champions.

Le sensazioni che filtrano da Castel Volturno sono positive, anche se c’è da dire che è complicato che Osimhen recuperi in così poco tempo. Più probabile, invece, che torni a disposizione per Napoli-Milan, la partita del ritorno, in programma il 18 aprile. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, all’esterno dell’Assemblea di Lega, si era auspicato che il centravanti stesse fuori soltanto due settimane. Non resta che aspettare.