❌ Napoli, non solo Osimhen: un’altra grave assenza per Spalletti

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan: le sue parole sull’assenza di Osimhen e non solo.

Il Napoli ospiterà, per la 28a giornata di Serie A, il Milan al Diego Armando Maradona. La squadra di Luciano Spalletti dovrà fronteggiare l’assenza di Victor Osimhen. Queste sono perciò state le parole del tecnico del club azzurro.

Il Napoli ritorna in campo in Serie A ed è subito big match, il primo dei tre totali di questo mese, contro il Milan. Il tecnico degli azzurri ha con l’occasione parlato in conferenza stampa.

Ovviamente Spalletti ha fatto riferimento all’infortunio di Osimhen, cogliendo l’occasione per elogiare Giovanni Simeone, ma ha parlato anche di un’altra assenza che penalizza i suoi.

Napoli-Milan, Spalletti parla dell’assenza di Osimhen e non solo. C’è un altro fattore che penalizza la squadra

Così ha esordito Luciano Spalletti in conferenza: “Quella di Victor Osimhen è un’assenza che pesa. Inutile girarci intorno, però poi di fianco c’è anche quello che ha detto Stefano Pioli che mi trova d’accordo con lui. Perché quando Victor è mancato, la squadra ha saputo sopperire. E tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso Napoli, giocando da Napoli, con lo stesso gioco di sempre. La differenza l’hanno fatta anche giocatori come il Cholito, lui sa che mestiere fa, è uno di quelli che conosce, sa che non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa e da subito è entrato nel ruolo che deve avere”.

“A certificare – ha continuato Spalletti – che sia un gruppo che può sostituire chiunque di quelli che hanno giocato di più non sono io a dirlo, ma sono stati i calciatori a farlo vedere ogni qualvolta ne abbiamo avuto bisogno. Restiamo fiduciosi, è una gara da tripla che vale il doppio, per noi d’ora in poi valgono doppio e col Milan è da tripla perché è fortissima, ha vinto il campionato l’anno scorso, ha buttato fuori il Tottenham”.

Poi le sue parole sull’altra assenza di questa partita con il Milan, quella delle Curve: “Il fatto che le Curve non siano allo stadio a sostenere i calciatori ci penalizza quanto l’assenza di Osimhen. È la squadra che viene penalizzata. Poi ringrazio i tifosi per l’acquisto dei biglietti. Ma non entro nel merito di chi ha ragione e chi torto. So solo che da questa situazione viene penalizzata la squadra”.