Infortunio Osimhen, si accende la speranza del Napoli: parole inedite

L’infortunio occorso a Victor Osimhen ha lasciato l’ambiente partenopeo con il fiato sospeso: le ultime dichiarazioni provano a fare chiarezza

Napoli è rimasta impietrita con la notizia della lesione distrattiva all’adduttore di Victor Osimhen. Nella fase topica della stagione, Luciano Spalletti si ritrova a dover gestire una situazione non semplice, l’assenza del suo attaccante principe. Malgrado i partenopei non abbiano mai manifestato una difficoltà realizzativa, l’attaccante nigeriano rimane lo stoccatore più prolifico degli azzurri e anche uno dei migliori realizzatori del 2023, a livello globale.

Va da sé dunque l’importanza del calciatore per il Napoli. L’ex Lille salterà ora il match di domenica contro il Milan ma la curiosità e le speranze di tutti sono rivolte alla doppia sfida di Champions League contro i rossoneri. Due gare che possono regalare altre intense soddisfazioni alla formazione di Luciano Spalletti. Sui tempi di recupero del nigeriano sono arrivate parole inedite da una persona inaspettata.

Napoli, Calaiò su Osimhen: “Infortunio recuperabile in un massimo di dieci giorni, intanto Simeone si farà trovare prontissimo”

Sulle condizioni di Victor Osimhen e sui possibili tempi di recupero si è espresso anche un insospettabile, Emanuele Calaiò. L’ex attaccante palermitano, 41 anni compiuti lo scorso 8 gennaio, ha parlato ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ durante la trasmissione ‘Radio Goal’.

L’ex giocatore, che ha vestito la maglia del Napoli tra il 2004 e il 2008 firmando 44 reti in 136 presenze (solo al Siena – con 50 gol in 154 apparizioni – ha fatto meglio nel corso della sua carriera), ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen.

“La sua assenza è certamente importante ma al di là di questo ritengo che lo scudetto non sia in pericolo”, ha esordito Calaiò, che ha poi proseguito: “Il Napoli ha dimostrato di aver fatto bene pure senza di lui. Confido nella ‘garra’ di Simeone e nella sua voglia di essere protagonista. Spero comunque che Victor possa recuperare per la Champions League. Ritengo che l’infortunio all’adduttore può essere recuperato in tempo utile. In dieci giorni al massimo dovrebbe guarire. Senza di lui comunque il Napoli continuerà a giocare alla grande perché Simeone saprà farsi trovare prontissimo”, ha poi concluso l’ex attaccante siciliano.