Napoli-Milan, dopo la sconfitta arriva la confessione: l’attaccante spiazza tutti

Il Napoli si è arreso al Milan per la prima delle tre gare che contrapporranno le due squadre in questo aprile: è arrivata la rivelazione in diretta.

Il Napoli non è riuscito ad arginare la forza del Milan questa sera al Diego Armando Maradona. Contro gli azzurri, facendo la differenza, Rafael Leao si è ritrovato. Ha ritrovato il gol e i rossoneri ha rivisto in lui quelle qualità che per un paio di mesi erano venute meno. Le sue dichiarazioni nel post-gara.

In molti hanno contrapposto, mettendole a sfida, le qualità di Kvicha Kvaratskhslia e quelle di Rafael Leao. Stasera questa sfida l’ha vinta il portoghese mettendo a segno due gol. Proprio nella serata in cui il georgiano è stato premiato come miglior giocatore del mese di marzo.

Tra i due, in ogni caso, c’è grande sportività e grande ammirazione reciproca. Come testimoniato dallo scambio di maglie che c’è stato alla fine del match. E poi in diretta lo stesso Leao ha rivelato cosa pensa di Kvara. Le sue parole.

Napoli-Milan, la rivelazione di Leao dopo lo scambio di maglia con Kvaratskhelia

Rafael Leao, dopo aver mostrato alle telecamere la maglia del georgiano ricevuta a fine partita, ha rivelato a ‘DAZN’: “Sono un suo grande fan Kvaratkhelia. Mi piace molto come giocatore, per certi versi è simile a me perché ama saltare l’avversario e fare giocate spettacolari. Sta facendo una grande stagione e sono contento che mi abbia dato la sua divisa“.

“Il Napoli – ha continuato l’attaccante portoghese – è un grande avversario e siamo contenti per questo successo, ma la Champions League è un’altra cosa: mi aspetto una partita diversa, e prima ci sarà da concentrarsi sull’Empoli. Dobbiamo concentrarsi su una sfida alla volta. Sapevamo che vincere a Napoli sarebbe stato difficile, ma questo è il Milan. I due gol segnati stasera al Maradona? Tornare a segnare è sempre bello”.