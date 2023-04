😱 Napoli, non solo Simeone: mossa a sorpresa di Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo dopo la sosta. Gli azzurri affronteranno questa sera il Milan campione d’Italia di Pioli.

Il posticipo della ventottesima giornata di Serie A vedrà il big match tra Napoli e Milan. La formazione di Luciano Spalletti sta dominando questo campionato mentre i rossoneri hanno deluso le aspettative e sono ora invischiati in pieno nella lotta per la zona Champions League. Paradossalmente la sfida è decisiva solo per Pioli che non può permettersi ulteriori passi falsi dopo le ultime settimane.

Quella che di stasera sarà la prima di tre sfide in poche settimane tra le due squadre, il Napoli e il Milan sono impegnati infatti non solo in campionato ma anche in un curioso derby di Champions League, valido per i Quarti di finale del torneo. Spalletti e i suoi uomini si trovano davanti ad un’occasione storica, e oltre al campionato, c’è anche curiosità per dove possono spingersi Kvicha Kvaratskhelia e compagni.

Gli azzurri si trovano come favoriti nella parte alta di Champions League e hanno grandi possibilità per raggiungere una storica finale a Instanbul. Il Napoli, in caso di passaggio del turno, affronterebbe in semifinale, la vincente tra Benfica e l’Inter di Simone Inzaghi. Facendo gli scongiuri la squadra di Spalletti può entrare nella leggenda di questa città.

Napoli, le ultime sulla formazione in vista del Milan

Nel match di questa sera non ci sarà Victor Osimhen, capocannoniere della serie A e grande protagonista di quest’annata. Il calciatore è tornato infortunato dopo gli impegni con la Nazionale e per questo Spalletti lancerà dal primo minuto il Cholito Giovanni Simeone. Come riporta Sky Sport il tecnico farà un altro cambio importante in attacco con Politano che ha superato Lozano nelle preferenze per questa sfida. A sinistra confermato Kvaratskhelia.

Squadra praticamente fatta con Spalletti orientato a schierare la formazione base con il dubbio Mario Rui-Olivera spento dopo l’indisponibilità del terzino sudamericano. Il Napoli è pronto per la prima sfida contro il Milan e Spalletti schiererà un attacco a sorpresa per lo scontro con i campioni d’Italia in carica, un match con due terzi dell’attacco cambiato rispetto al solito.