Brutale agguato e tifosi increduli: Napoli, vicenda impensabile

Bruttissimo gesto accaduto questa notte a Cesena. Preso di mira un socio del Club Napoli, ecco cosa è successo.

La stagione del Napoli è fino a questo momento straordinaria. Gli azzurri sono in testa alla classifica in Serie A ed hanno ottenuto una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo che non era riuscito nemmeno al Napoli di Maradona. Naturalmente tutto ciò sta facendo crescere l’entusiasmo attorno alla squadra con i tifosi che iniziano a colorare la città di azzurro. E non solo Napoli.

Già nei giorni scorsi c’erano state diverse polemiche per un comunicato da parte di un gruppo del tifo organizzato della Salernitana. Un comunicato che ha fatto intervenire prima il presidente granata Iervolino e poi addirittura il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha invitato tutti i cittadini campani, anche al di fuori della città di Napoli, ad avere un comportamento corretto nei confronti delle manifestazioni di tifo partenopeo.

Il Napoli però ha moltissimi club anche fuori regione, soprattutto nelle città del Nord che hanno visto, storicamente, una forte emigrazione da parte di cittadini partenopei per lavoro. E sono tantissimi i Club Napoli sorti in queste città. Uno di questi, a Cesena, è stato vittima di un vile episodio che ha coinvolto un suo socio.

Napoli Club Cesena, molotov contro l’abitazione di un socio. La colpa? Aver esposto uno striscione

“Stasera un nostro socio ha subito un vile attacco.” si legge sulla pagina Facebook del Napoli Club Cesena. “La colpa? Aver esposto sul proprio balcone lo striscione del club. Una molotov è stata lanciata sul balcone con il rischio di far molto male qualcuno. Questo non è sport, questo gesto è incommentabile.”

Un episodio vergognoso nei confronti di un tifosi napoletano la cui unica colpa sarebbe stata quella di aver esposto uno striscione del Napoli. Episodio sul quale ci auguriamo che possa essere fatta luce al più presto e che i responsabili siano adeguatamente puniti per un qualcosa che va oltre la legittima rivalità sportiva, rischiando di mettere in pericolo anche la vita delle persone.