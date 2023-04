Napoli, ancora brutte notizie: Pioli gongola per la Champions

Il Napoli deve ripartire dopo la sconfitta arrivata ieri contro il Milan al Diego Armando Maradona: arrivano anche notizie che attirano l’attenzione.

Il Napoli se la vedrà con il Lecce alla 29a giornata di Serie A, poi sarà di nuovo sfida con il Milan ma stavolta a San Siro e in Champions League. Qualche certezza è stata messa alla prova, ma Luciano Spalletti è convinto dei suoi e delle qualità che hanno mostrato durante un’intera stagione. Nel frattempo stanno arrivando anche notizie che rincuorano Stefano Pioli.

Il Milan si gode la vittoria, il Napoli si prepara per archiviare quanto accaduto e per ripartire. Il club rossonero, tramite un comunicato ufficiale, ha comunque fatto un resoconto della situazione in casa propria. Ci sono buone notizie in vista per Pioli.

Il Milan ha prima di tutto fatto sapere che la squadra: “Rientrata in nottata da Napoli, si è fermata a dormire a Milanello. Dove ha ripreso subito gli allenamenti visto il ravvicinato impegno di campionato, che vedrà il Milan impegnato contro l’Empoli venerdì 7 aprile a San Siro alle ore 21.00. Presenti al Centro Sportivo rossonero anche Paolo Maldini e Frederic Massara“.

Milan-Napoli, recuperi per Pioli in vista della Champions League

Poi il comunicato ufficiale del Milan con il report dell’allenamento: “La squadra ha svolto lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di Napoli. In campo, dopo aver effettuato attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema”.

“L’allenamento – si legge in conclusione – è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, abbinate a lavoro aerobico. Il tutto eseguito in un circuito predisposto lungo il perimetro del campo. Una partitella su campo ridotto, con le porte piccole, ha chiuso la sessione odierna”.

Il Milan, quindi, lavora in maniera rigorosa per avere tutti al meglio non solo in campionato contro l’Empoli. Ma anche e soprattutto di nuovo contro il Napoli in Champions League. A tal proposito, secondo le ultime novità, procede a gonfie vele il recupero di Junior Messias, out dall’8 marzo. E Pioli spera di riavere a disposizione anche Pierre Kalulu già per l’Europa. Se non per la gara di andata, almeno per quella di ritorno.