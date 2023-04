🟥 Napoli, l’arbitro lo squalifica: che batosta, salta il match

Il Napoli di Luciano Spalletti lavora già in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions. Gli azzurri non vogliono più fallire.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha cominciato il mese di Aprile nel peggiore dei modi. Il club azzurro è la squadra rivelazione di questa stagione, la squadra sta facendo molto bene sia in campionato che in Champions ma il rientro dopo la sosta è traumatico. Il club azzurro è caduto nettamente nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A, un clamoroso 4 a 0 casalingo contro il Milan.

Pesante batosta per gli azzurri, il Napoli è riuscito leggermente ridimensionato soprattutto visto che saranno proprio i rossoneri i rivali del club in Champions League. Quella di ieri è stata infatti solo la prima di tre sfide in poche settimane, il Napoli e il Milan si affronteranno nei Quarti di finale di Champions League e il club partenopeo ha ricevuto un primo pesante messaggio.

Il match ha visto toni molto accesi, come dimostra lo scontro all’intervallo tra Luciano Spalletti ed il dirigente e leggenda rossonera Paolo Maldini. Intanto il Napoli vuole riprendere da dove aveva lasciato e venerdi sera affronterà il Lecce nell’anticipo di giornata. Il club partenopeo ha un grande vantaggio sulle rivali, ma vuole evitare ulteriori passi falsi.

Lecce-Napoli, ufficiale l’assenza del calciatore

Venerdi sera il Napoli andrà al Via del Mare e gli azzurri non possono rischiare ulteriori stop. La Juve senza squalifica sarebbe a -12 e il club partenopeo vuole evitare qualsiasi rischio, anche riguardante i bianconeri. Il Lecce intanto è impegnato nella trasferta di Empoli e al momento le squadre sono arrivate 0 a 0 all’intervallo. Nel club pugliese è stato ammonito il centrocampista Blin, uno dei perni della squadra di Marco Baroni. Il calciatore è diffidato e per questo motivo salterà la tanto attesa sfida contro il Napoli.

In città infatti c’è grande entusiasmo, il Lecce è protagonista finora di una grande stagione, ma oltre a questo i tifosi attendono il match con la capolista della Serie A. Il club partenopeo conserva comunque un vantaggio importante sulla Lazio di Maurizio Sarri (e al momento seconda) e affronterà i pugliesi per preparare al meglio lo scontro Champions League contro il Milan.