“Un coro indecente”: Napoli-Milan, al Maradona è accaduto qualcosa di impensabile

Serata molto tesa ieri allo Stadio Diego Armando Maradona durante la partita tra Napoli e Milan. Un coro “indecente” all’interno dell’impianto.

Una serata da dimenticare per il Napoli ed il suoi tifosi. La sconfitta patita ieri per mano del Milan è cocente, fa male e senza dubbio fa discutere anche su quello che è stato l’atteggiamento degli azzurri in campo. Ma quanto vissuto sugli spalti dai tifosi partenopei fa ancor più discutere in queste ore. La protesta contro Aurelio De Laurentiis è l’argomento principale sul quale sta vertendo il chiacchiericcio mediatico, ed ovviamente oggetto di grande discussione all’interno dell’ambiente napoletano. In molti ci hanno tenuto a dissociarsi dal tono assunto da alcuni gruppi organizzati all’interno della Curva B, ed è proprio in questo settore che ieri si sono viste immagini davvero tristi.

Gruppi di Ultras che si sono scontrati per disparità di vedute proprio sul modo di affrontare la protesta e sui cori da cantare all’interno dello stadio: soltanto contro il presidente, in sostanza, visto che per la squadra in campo non è stato riservato il solito calore. Che questo aspetto possa avere inciso sull’andamento della partita, poi, può essere un ulteriore elemento di discussione.

Napoli, il coro “indecente” udito durante la partita

In un momento dove la città vuole festeggiare, si aspetta lo Scudetto dopo 33 anni di attesa, sembra strano dover assistere ad un clima di tutt’altro tenore all’interno dello stadio. Dopo la protesta pacifica vissuta all’esterno dell’impianto, infatti, il tutto è continuato dentro il Diego Armando Maradona. Ha assunto anche dei toni poco edificanti per i tifosi del Napoli.

Un coro in particolare, come sottolineato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, definito “indecente” dalla stessa rosea. “Andate a lavorare!”, ad un certo punto sarebbe stato udito proprio all’interno dello stadio ed indirizzato ai giocatori del Napoli. “Si può insultare questo Napoli dopo la stagione che ha fatto? Sarebbe un suicidio rovinarsi la festa da soli”, scrive proprio la ‘Gazzetta dello Sport’. Una situazione incandescente che bisognerà gestire, soprattutto in vista dei prossimi impegni della squadra di Luciano Spalletti.