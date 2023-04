Calciomercato, il Napoli trema davvero: il top club vuole Osimhen

Il Napoli spera di recuperare prima possibile Victor Osimhen capace di fare tanta differenza in questa squadra: le parole dell’agente e il top club che lo vorrebbe con sé.

Il Napoli ha impegni importanti a cui dover far fronte tra Serie A, per mettere in cassaforte lo Scudetto, e Champions League, per provare a raggiungere la semifinale. Il club azzurro spera perciò di recuperare prima possibile Victor Osimhen. Le parole dell’agente.

Luciano Spalletti lavora con i suoi per archiviare prima possibile la sconfitta arrivata con il Milan al Diego Armando Maradona. I tifosi si aspettano tanto da questa squadra che ha mostrato ciò di cui è capace.

Ma, d’altro canto, la speranza è quella di riavere prima possibile Victor Osimhen. L’attaccante quando non c’è si vede. e Il Napoli ha bisogno delle sue qualità e dei suoi gol. Di lui ha parlato anche l’agente.

Napoli, il procuratore non ha dubbi: Osimhen è più forte anche di Haaland. Ecco quale club lo vorrebbe…

Andrea D’Amico, procuratore ed esperto di calciomercato, ha parlato così dell’attaccante nigeriano ai microfoni di ‘Radio 24’ nel corso del programma ‘Tutti Convocati’: “Per Victor Osimhen penso ci sia solo l’imbarazzo della scelta. Soprattutto dall’Inghilterra per la forza economica. Ma non solo”.

“Osimhen – ha continuato – è l’attaccante più forte del mondo in questo momento, anche più di Haaland. Queste considerazioni di mercato verranno fatte dopo la fine del campionato. Anche il Paris Saint-Germain non è da sottovalutare in chiave Osimhen, anche perché potrebbe avere una pesante perdita in attacco”.

Una cosa è certa: Aurelio De Laurentiis non si libererà tanto facilmente di Osimhen, che non attende altro se non tornare in campo con il suo attuale club di appartenenza. Poi in ogni caso D’Amico ha concluso il suo discorso parlando di un altro attaccante, un campione del mondo: “Secondo me Messi va al caldo, a Miami. Questa è solo una sensazione”.