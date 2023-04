Napoli, il questore Giuliano spiazza i tifosi: “Le indagini…”

Indagini in corso per gli scontri avvenuti durante Napoli-Milan: ecco come si sta agendo per individuare i colpevoli. A parlare è stato il questore, Alessandro Giuliano, in persona.

Il Napoli si prepara per i prossimi impegni da dover affrontare. Anche se nel frattempo i riflettori restano puntati su quanto accaduto al Diego Armando Maradona nella sfida contro il Milan. Le ultime.

Il Napoli deve ripartire per tornare a guadagnare punti importanti in Serie A e per arrivare concentrato alla sfida contro il Milan in Champions League.

Nel frattempo l’attenzione resta fortemente indirizzata a quanto accaduto domenica sera al Maradona. Gli scontri sugli spalti tra Curva A e Curva B saranno puniti: lo conferma il questore che poi parla dello Scudetto. Le sue parole.

Napoli, il questore parla degli scontri al Maradona contro il Milan. Sullo Scudetto aggiunge…

Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha parlato così di quanto accaduto in Napoli-Milan con i tifosi rossoneri ai microfoni di ‘Tv Play’: “Sono ancora in corso indagini per rilevare altre responsabilità in merito a quanto accaduto in Curva A e Curva B. Si cercano responsabilità sempre per condotte individuali. Mai per gruppi di persone”.

“Siamo a lavoro da settimane – ha continuato il questore parlando della festa Scudetto – ci sarà un nuovo incontro. Sarà analizzata ogni opzione per una giornata che vogliamo che sia bellissima. Intendiamo fare la nostra parte affinché si svolga in sicurezza”.

E infine: “Già da settimane sono in corso i vari incontri. A questi partecipano i comitati e il prefetto di Napoli per preparare giornate di grandi festeggiamenti come ci aspettiamo. L’afflusso di così tante persone andrà preparato a dovere, è un grande evento e organizzare questi eventi è lavoro del Comitato Provinciale della Sicurezza Pubblica, visti i festeggiamenti attesi, ci aspettiamo che sarà un grande evento”.