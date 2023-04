🚨 Calciomercato Napoli, arriva la beffa: futuro in Premier

Arriva la beffa in casa Napoli con il top player di Luciano Spalletti che molto probabilmente proseguirà la carriera in Premier League

La stagione straordinaria del Napoli fino a questo momento, ha permesso ai giocatori di ricevere attestati di stima dai maggiori top club europei. Un grande riconoscimento, per dei ragazzi che si sono rilanciati, con alcuni che erano dei semplici semisconosciuti che giocavano in campionati dell’Est Europa. Tra questi c’è anche Min-Jae Kim, difensore sudcoreano che è stato acquistato dal Fenerbahce per 19,5 milioni di euro, superando la concorrenza del Rennes.

Kim ha sostituito a dovere Kalidou Koulibaly, approdato al Chelsea. Non era semplice, vista la caratura del senegalese raggiunta a livello tecnico e morale nella squadra. Ma l’ex Fener ha dimostrato di avere tante qualità e tra l’altro è diventato un beniamino dei tifosi partenopei, che gli dedicano sempre il coro ‘Kim Kim Kim’. Tuttavia, ha una clausola da circa 45-50 milioni di euro a salire in base al fatturato e all’appeal del club che vuole comprarlo. E questo rappresenta una brutta gatta da pelare per il Napoli.

Napoli, tre club di Premier League vogliono Kim

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, ci sono tre club di Premier League su Min-Jae Kim e sono: Liverpool, Tottenham e Manchester United. Tutte e tre sono disposte a pagare la clausola rescissoria del difensore sudcoreano, che ha validità per le prime due settimane del mese di luglio. In questo caso, il Napoli subirebbe una sorta di beffa perdendo il giocatore dopo appena un anno dal suo arrivo. E Cristiano Giuntoli si troverebbe a gestire una situazione simile a quella dello scorso anno, quando doveva acquistare un difensore sul centro-sinistra.

Kim in questa stagione ha giocato tantissimo, anche con la maglia della Corea del Sud, partecipando al Mondiale di Qatar 2022. Con il Napoli, sono 36 le presenze in tutte le competizioni con 2 gol fatti anche un assist. Uno score che potrebbe anche migliorare nelle prossime giornate. Sta di fatto che Spalletti per portare a termine il suo sogno avrà ancora bisogno del difensore sudcoreano.