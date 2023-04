“Me lo ha chiesto De Laurentiis”: calciomercato Napoli, retroscena incredibile

Emerge un interessante retroscena di calciomercato. Ecco cosa sarebbe potuto accadere se il Napoli di De Laurentiis avesse fatto altre scelte.

Il calciomercato si sa, è una costante sliding doors. Sono tante le occasioni mancate, altrettante quelle colte al volo e rivelatesi vincenti. La storia del calcio non si fa con i se e con i ma, anche se certe volte è curioso ripercorrere quelli che sarebbero potuti essere degli acquisti e immaginare come sarebbe potuta cambiare la storia del nostro campionato.

Intervistato da Radio CRC l’ex direttore sportivo tra le altre di Roma e Salernitana parla del Napoli e se ci fosse mai stata la possibilità di lavorare con De Laurentiis. “Non si è mai prospettata questa possibilità.” rivela Sabatini il quale però subito dopo si lascia invece sfuggire un’affare che invece sarebbe potuto andare in porto. “Con il presidente del Napoli abbiamo però discusso molto per un calciatore. Lavoravo alla Roma e discutemmo di Romagnoli. Me lo chiese De Laurentiis, poi alla fine non se ne fece nulla e andò al Milan.”

Sabatini passa poi, a proposito di Roma, a parlare di Luciano Spalletti, un allenatore che a Roma ha fatto molto ben, pur non essendo mai riuscito a vincere lo Scudetto: “Vincere non è facile, vince solo una squadra in un anno. E poi per vincere non basta solo la bravura, serve anche la fortuna, serve che girino nel verso giusto alcune cose.”

Napoli, Sabatini è convinto: “Spalletti sa come superare il ko contro il Milan”

L’esperto dirigente ha fiducia in Luciano Spalletti e nella sua capacità di superare la sconfitta contro il Milan: “Ci sono altre due partite contro i rossoneri, Spalletti sa benissimo come prepararle e correggere gli errori fatti in campionato. Certo, la sconfitta non è una cosa positiva, perché ti da l’impressione di ridimensionarti. Ma Spalletti non lo permetterà”.

Sabatini è certo che il Napoli sta già guardando al futuro: “Quello che è successo l’altro giorno è il passato, il Napoli sta guardando già al futuro. A Milano si andrà a giocare un altro tipo di partita. Psicologicamente subire quattro gol in casa pesa, ma sono certo che il Napoli incanalerà questa situazione in una grande voglia di riscatto.”