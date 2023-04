“Kim mi ricorda…”: Napoli, il paragone che sorprende i tifosi

Nonostante la sconfitta contro il Milan arriva comunque l’incoronazione per Kim. E il paragone è di quelli belli pesanti.

Il Napoli esce sconfitto in malo modo dal match contro il Milan. Al Maradona i rossoneri passano per 4-0 in un match molto complicato per gli azzurri. Nonostante questo stop la stagione del Napoli resta di altissimo livello, così come le prestazioni dei suoi calciatori in campo e il lavoro del tecnico Spalletti.

A confermarlo anche uno che, sebbene oggi non faccia più parte del mondo del calcio, ha segnato per moltissimi anni questo sport, arrivando ad essere l’unico presidente di un club italiano a potersi fregiare del triplete. Stiamo parlando dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti il quale, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha toccato vari argomenti: dalle proteste in curva al Maradona fino ai calciatori che si stanno mettendo più in mostra con la magli azzurra.

“Forse lo fanno per il caro biglietti.” ha ipotizzato Moratti parlando di ciò che sta succedendo al Diego Armando Maradona di Napoli. “Bisogna capire che rapporti ci sono tra alcuni tifosi e la società. Anche io non è che avevo un rapporto così idilliaco con la Curva Nord, ma non mi hanno mai creato problemi. E’ un peccato perché quest’anno il Napoli sta facendo molto bene e può puntare a Scudetto e Champions League.”

Napoli, Moratti sui protagonisti azzurri: “Kim mi ricorda Samuel! Tra Osimhen e Kvara scelgo il primo”

L’ex presidente dell’Inter passa poi a parlare dei protagonisti in campo: “Se abbiamo tre squadra italiane ai quarti di finale di Champions League vuol dire che non siamo mica messi così male. Ci sono tanti buoni giocatori nel Napoli. C’è Kim, alcuni lo paragonano a Lucio, ma in realtà mi ricorda più Samuel. Si, se lo dovessi paragonare a qualcuno, lo paragonerei a Samuel. E poi ha il carattere giusto.”

Poi la domanda se fosse ancora presidente dell’Inter. Chi tra Osimhen e Kvaratskhelia preferirebbe acquistare: “Bella domande, però se dovessi per forza sceglierne solo uno penso che prenderei l’attaccante nigeriano.”