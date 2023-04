❌ Napoli, brutta notizia per Spalletti sul pupillo: annuncio in diretta

Dopo aver perso domenica contro il Milan di Pioli, per il Napoli di Spalletti bisogna registrare un’altra brutta notizia.

Il Napoli di Luciano Spalletti non ha iniziato nel migliore dei modi il proprio mese di aprile, anzi. Gli azzurri, dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali, hanno infatti perso domenica scorsa contro il Milan di Stefano Pioli con il risultato netto di 0-4.

Gli azzurri, di fatto, contro il team meneghino non sono mai stati in partita, considerando che hanno sofferto a centrocampo per tutti i 90 minuti. Il Milan, infatti, è stato padrone del campo, soprattutto grazie alla superiorità numerica nella zona mediana del campo. Questo brutto ko contro i rossoneri, di fatto, potrebbe portare più di una conseguenza mentale tra le fila partenopee per quanto riguarda il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League.

Il Napoli, prima del match dello Stadio Diego Armando Maradona di domenica sera, era infatti considerato il favorito per la qualificazione alle semfinali della massima competizione europea per club. Mentre ora è il Milan che partirà, almeno mentalmente, con qualche sicurezza in più. Tuttavia, in attesa di queste due gare così importanti per la storia della loro squadra del cuore, i tifosi azzurri sono rimasti ‘spiazziati’ per un colpo di scena che riguarda un top di Luciano Spalletti.

Napoli, l’annuncio dell’agente di Giovanni Di Lorenzo: “Rinnovo? Non è il momento di parlarne”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ del futuro del suo assistito, posticipando di fatto il rinnovo con il Napoli: “Con Aurelio De Laurentiis sono d’accordo a fermarci nel parlare del prolungamento del contratto. Adesso c’è il bisogno di stare vicino alla squadra: è d’obbligo di non parlare di nulla adesso, non ci penso proprio ora. Una volta terminata la stagione, dopo aver centrato tutti gli obiettivi, se ne parlerà. Adesso pensiamo di match in match”.

Il procuratore ha poi parlato anche della sconfitta del Napoli di Luciano Spalletti contro il Milan: “Sono molto tranquillo. La gara di domenica è stato un semplice incidente di percorso. Come capitato dopo aver perso contro la Lazio e l’Inter, gli azzurri hanno dimostrato di saper subito a fare dei risultati”.