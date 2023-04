Napoli, la sentenza sorprendente in diretta: “De Laurentiis deve…”

Tiene banco lo scontro tra De Laurentiis e parte del tifo. Il noto giornalista prova ad inquadrare il tutto da un’altra prospettiva.

La situazione extra calcistica in casa Napoli continua a tenere banco. Dopo i fatti avvenuti in curva al Maradona durante il match contro il Milan, questa mattina il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato in maniera molto dura quanto successo. Nel pomeriggio poi è arrivato il comunicato ufficiale della SSC Napoli per chiarire la questione delle bandiere e degli striscioni.

Una contrapposizione che rischia di esacerbare uno scontro tra proprietà e parte del tifo in un momento che, sul campo, potrebbe essere storico. A dare una prospettiva neutra ci ha pensato il noto giornalista Umberto Chiariello il quale ha Radio Napoli Centrale ha espresso il suo parere sulla questione tifo al Diego Armando Maradona.

“C’è un problema della divisione tra istituzioni e De Laurentiis da un lato e gruppi organizzati dall’altro.” ha dichiarato Chiariello. “Io naturalmente sono dalla parte delle istituzioni. Del carattere di De Laurentiis non me n’è mai fregato nulla, E non mi interessa se De Laurentiis è più romano che napoletano. Conta l’operato, non mi interessa delle sue cadute su pizza, caffè e mandolino. Conta quello che sta facendo con il Napoli, il fatto che questo è un club da anni al vertice. Questo conta.”

Scontro De Laurentiis-Ultras, Chiariello è certo: “C’è una parte civile, con loro bisogna dialogare”

Chiariello però, dopo aver fatto i complimenti a De Laurentiis per quanto fatto riconosce che il patron sta sbagliando clamorosamente su di un punto: “De Laurentiis continua a dire che questi sono delinquenti, vuole una legge alla Thatcher per spazzarli via. Ma questo è un qualcosa che non aiuta. Ci sono tanti capi ultras che lavorano e si comportano in maniera civile, perché non dialogare con loro?”.

Per il giornalista il tifo partenopeo non può fare a meno di una parte importante del tifo: “I gruppi organizzati sono importanti. Io prendo le distanze dall’idea di stadio di De Laurentiis. Lo stadio non può essere né salotto né teatro, ma un arena in cui anche i gruppi organizzati fanno la loro parte. Per me De Laurentiis ha ragione al 99%, però non può non fare nessun passo verso quell’altro 1%”