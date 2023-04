😱 Napoli, mazzata anche per Insigne: è successo dopo il Milan

Dopo la sconfitta con il Milan, oltre che per gli uomini di Spalletti, bisogna registrare una brutta mazzata anche per Lorenzo Insigne.

Una volta terminata la sosta per i vari impegni delle nazionali, il Napoli si è ripresentato domenica sera ai propri tifosi con una brutta sconfitta. Gli azzurri, infatti, hanno perso nettamente contro il Milan di Stefano Pioli con un roboante 0-4.

La gara di domenica, di fatto, è stata sempre condotta dal team meneghino, visto che ha dominato sin dal primo minuto. Gli uomini di Stefano Pioli sono stati bravissimi a sfruttare la superioritò numerica nella zona mediana del campo, mentre il Napoli è tornato spaesato e scarico dalla sosta (anche per colpa dei vari infortuni che si sono susseguiti in queste settimane).

Le gare delle varie nazionali hanno infatti portato con loro diversi infortuni tra le fila del Napoli di Luciano Spalletti. Il più decisivo, ovviamente, è quello che riguarda che Victor Osimhen. Il centravanto, infatti, con la sua Nigeria ha riportato un problema muscolare che potrebbe metterlo ko per la gara di andata del quarto di finale di Champions League proprio contro il Milan di Stefano Pioli. Oltre al nigeriano, il team partenopeo sta affrontando anche gli infortuni di Bereszynski e di Mathias Olivera. La sconfitta contro il ‘Diavolo’ ha di fatto portato con sè più di strascisco tra gli azzurri, ma anche per lo stesso Lorenzo Insigne non sono giorni facili.

Insigne, De Laurentiis: “Segreti di questa super stagione? Non avere alcuna difficoltà a levare le pecore nere”

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti parlato così al Coni alla stampa presente: “Segreti di questa super stagione? Saper fare il mercato, non avere alcuna difficoltà a levare le pecore nere. Si può anche arrivare a scadenza. Considerando che non ti sei mai sentito partenopeo o di colore azzurro è bene che tu vada a giocare in un’altra squadra. Noi adesso abbiamo un team super rinnovato. I giovani si sono resi conto di essere un unico corpo, siamo finalmente in undici o ventidue piuttosto che essere tre, quattro, cinque, uno. Mi pare che si giochi per tutti, al di là del risultato finale di ogni partita”.

Le parole del patron partenopeo, di fatto, sono un chiaro riferimento ai tanti giocatori che hanno lasciato la maglia azzurra l’estate scorsa. Tra cui, ovviamente, Lorenzo Insigne, il quale era il capitano del Napoli fino all’anno scorso. Queste dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, infatti, stanno facendo molto discutere, visto che tutti hanno pensato all’attuale giocatore del Toronto.