Ufficiale il rientro, Napoli e Spalletti esultano: c’è l’annuncio

Dopo la sconfitta di domenica scorsa del suo Napoli contro il Milan di Stefano Pioli, Luciano Spalletti può gioire per un rientro.

Dopo la sosta per i vari impegni delle nazionali, il weekend scorso del Napoli è stato contraddistinto dalla netta sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli. Gli azzurri, infatti, domenica scorsa hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte al team meneghino. I rossoneri, di fatto, hanno dominato la gara dello Stadio Diego Armando Maradona dall’inizio alla fine, considerando anche il risultato finale di 0-4.

Il Napoli di Luciano Spalletti, di fatto, è stato in balia del proprio avversario per tutto l’arco della partita. Questa brutta prestazione non può essere di certo figlia della pesantissima assenza di Victor Osimhen. Tuttavia, almeno di un incredibile tracolo, questa sconfitta non dovrebbe precludere nulla al team partenopeo sulla vittoria finale del campionato, considerando il grandissimo margine sulle sue dirette inseguitrici. Gli azzurri, in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze, hanno infatti ancora 16 punti di vantaggio sul secondo posto, dove c’è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Una volta archiaviata la netta sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli è ora atteso da un altro match di campionato che potrebbe portare con sé più di qualche insidia. I partenopei, infatti, sono attesì dal match in trasferta contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni. I pugliesi hanno un discreto margine sul Verona terzultimo, esattamente 8 punti, ma cercheranno comunque di fare di tutto per non perdere contro gli uomini di Luciano Spalletti, visto che hanno perso le ultime cinque gare di Serie A. Nel frattempo, proprio in vista del match contro i giallorossi, il tecnico toscano ha ricevuto un’ottima notizia.

Napoli, buone notizie per Spalletti: è ufficiale il rientro di Bereszynski

Come comunicato dallo steso Napoli, infatti, Bartosz Bereszynski ha svolto l’intero allenamento di questa mattina con il resto del gruppo. Il terzino destro, quindi, sarà nella lista dei convocati per la gara di venerdì contro il Lecce. L’ex Sampdoria era di fatto tornato dagli impegni con la sua Polonia con qualche noia che, fortunatamente, è subito rientrata.

Se Bereszynski si è allenato con i suoi compagni, per Mathias Olivera e Victor Osimhen bisogna fare dei discorsi diversi. Il terzino sinistro, infatti, ha svolto delle terapie e lavoro in piscina, mentre il centravanti solo delle terapie. Spalletti spera di avere questi giocatori a disposizione il prima possibile, visto anche l’ormai imminente quarto di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli.