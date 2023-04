“Nessuna trattativa”, ma per i tifosi è una mazzata: che caos Napoli

Attenzione al colpo di scena che per i tifosi del Napoli si prepara ad essere una vera e propria mazzata. Arriva la notizia pesante da digerire per gli azzurri

Il 4-0 del Milan è stato pesante e rischia di creare qualche strascico nella mente del Napoli. La formazione di Luciano Spalletti mai era apparsa così dominata quest’anno. Non solo è stata schiacciata, ma è stata umiliata tra le mura amiche del Maradona. Un evento strano, così come strano è stato il clima nel noto impianto di Fuorigrotta. Gran parte del tifo organizzato, infatti, si è messo di traverso alla società e alla gestione di Aurelio De Laurentiis.

“Quelli non sono veri tifosi, ma sono delinquenti che vengono allo stadio per mortificare le famiglie e le persone per bene”: senza troppi giri di parola, il patron del Napoli chiude la porta agli ultras. Dal Forum sugli stadi organizzato presso il CONI, lo stesso De Laurentiis utilizza toni molto severi nei confronti di chi lo ha contestato nel corso della gara contro il Milan. Una spaccatura importante, quella che si è generata tra il tifo organizzato e la società e che rischia di rovinare un’annata così delicata e storica.

“Nessuna trattativa”: batosta per gli ultras del Napoli, De Laurentiis pronto ad escluderli

Per questo, una parte della città si augura un punto di incontro tra le due parti. Tuttavia, brutte notizie per chi spera sono in arrivo. Come ribadito anche dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, si va verso la resistenza ad oltranza da parte del Napoli nei confronti dei facinorosi. “Nessuna trattativa”, questo il concetto che persino De Laurentiis ribadirà alla prima occasione possibile.

Anzi, la volontà del presidente del Napoli è di tenere gli ultras il più lontano possibile dagli eventi che di qui a poco potranno interessare la città. Non solo i festeggiamenti, ma anche quello che accompagnerà gli azzurri in Champions League. Insomma, è guerra totale tra ultras e presidenza, mentre la squadra di Spalletti si giocherà tutto in questo decisivo mese di aprile.