Napoli, De Laurentiis al veleno: che frecciata ad Insigne

Le parole di Aurelio De Laurentiis sembrano essere un messaggio diretto all’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, a circa un anno dal suo addio.

È indubbiamente vero che l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia non abbia fatto rimpiangere la separazione del Napoli da uno dei simboli della sua storia contemporanea, ovvero Lorenzo Insigne. L’attaccante italiano dalla sopraffina tecnica è uno dei migliori prodotti calcistici della sua generazione e con la casacca azzurra praticamente vi è cresciuto, fatta eccezione per la parentesi alla Cavese, al Foggia e al Pescara dal 2010 al 2021 per prepararsi al grande salto in prima squadra.

Col Napoli Insigne ha trascorso in prima squadra un decennio, si direbbe quasi l’intera carriera, e ha indossato la fascia da capitano sia in Serie A che in campo internazionale. Non è stato un percorso facile. Perché, se è vero che nessuno è profeta in patria, Il Magnifico non è stato un’eccezione. La tifoseria spesso l’ha bacchettato, ma sicuramente l’amore nei suoi riguardi è stato viscerale.

La storia si è interrotta durante la scorsa estate quando, giunto a scadenza naturale del contratto, Lorenzo Insigne non ha trovato l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis per un’ulteriore firma e conclusione della carriera in maglia azzurra. Da lì è volato in Canada, direzione Toronto.

Napoli, pecore nere e uomini veri: la frecciata di De Laurentiis a Insigne?

La scelta di spostarsi in MLS è stata di vita per l’ex capitano del Napoli. Giunto ai 31 anni, Insigne ha optato per una svolta anche dal punto di vista familiare e personale. D’altronde in Europa e specialmente in Italia sarebbe stato per lui difficile se non impossibile indossare una casacca diversa da quella azzurra. Tuttavia, dell’acredine è rimasta con la società del Napoli. Forse non ci si è capiti fino in fondo nelle intenzioni.

Sull’argomento, pur senza nominare esplicitamente il calciatore, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni della stampa presente al Forum sugli stadi del CONI. Di seguito le sue parole sul segreto della stagione in corso: “Bisogna saper fare calciomercato e non avere difficoltà ad eliminare le pecore nere. Si può anche arrivare alla scadenza del contratto e, visto che non ti sei mai sentito partenopeo o di colore azzurro, è bene che tu vada altrove. Silvio Berlusconi ha fatto una bellissima confessione su quando voleva Maradona al Milan. Si resero conto che non sarebbe stato possibile. Quelli sono uomini veri, ma di uomini veri ce ne sono pochi. Noi ora abbiamo una squadra estremamente rinnovata, i giovani si sono resi conto di essere un unico corpo, siamo finalmente in undici o ventidue piuttosto che essere in tre, quattro, cinque, uno. Mi pare che si gioca per tutti, al di là dei risultati”.