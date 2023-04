“Finitela di rompere le…”: De Laurentiis durissimo, sfogo totale

De Laurentiis non le manda a dire dopo i fatti di Napoli-Milan. Lo sfogo del presidente azzurro è durissimo, ecco svelato tutto

Il clima di tensione quasi non rappresenta la storica annata che il Napoli sta conducendo. Eppure, il 4-0 rimediato contro il Milan ha fatto deflagrare gli animi roventi che intercorrono tra una parte della tifoseria e la società azzurra. Soprattutto, si sono accesi gli spiriti di contestazioni nei confronti del patron Aurelio De Laurentiis, oggetto di critiche e di cori tutt’altro che amichevoli nel corso dell’ultima partita del suo Napoli.

“Non sono preoccupato dalla sconfitta, staremo a vedere quali saranno i risultati finali”: così lo stesso De Laurentiis ha provato a distendere gli animi, a margine del Forum sugli stadi organizzato al CONI. Ai giornalisti presenti, il patron del Napoli ha poi tratteggiato la questione tifosi: “Non sono sorpreso che la Procura abbia aperto un fascicolo, è una storia che dura da 50 anni. Bisogna intervenire con una legge come quella della Tatcher. Quelli non sono veri tifosi, ma delinquenti che mortificano famiglie e tifosi per bene”.

Napoli, De Laurentiis si sfoga sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Finitela di rompere le…”

Di qui, il presidente del Napoli viene incalzato anche sulla questione Kvaratskhelia e sul rinnovo di contratto del talento georgiano. Un tema che ha infastidito e non poco Aurelio De Laurentiis, che ha risposto stizzito alle domande dei giornalisti: “Ma quale rinnovo e adeguamento… Finitela di rompere le palle… I contratti si fanno in due, uno prende e negozia. Kvara ha un contratto di 5 anni, di cosa parliamo?”.

Ci va giù pesante, dunque, Aurelio De Laurentiis. I tifosi temono le sirene e le offerte record della Premier League e dei top club europei, ma il patron del Napoli rasserena tutti. Il contratto di Kvaratskhelia è ancora lungo, ci sarà tempo per adeguarlo e blindarlo. Nel mentre, gli uomini di Luciano Spalletti proveranno a concentrarsi solo sul campo e a ipotecare quanto prima la vittoria matematica del campionato.