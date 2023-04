“Non ditemi compra…”: Napoli, De Laurentiis ha un messaggio per i tifosi

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della questione del caro biglietti e quel confronto col mercato

Il Napoli è alle prese con la gestione di una brutta sconfitta subita allo stadio Maradona contro il Milan. Uno 0-4 senza storia che desta qualche preoccupazione per la condizione fisica della squadra di Spalletti, apparsa poco brillante rispetto ai rossoneri. Oltre al risultato del campo, vero giudice supremo, ha fatto molto discutere il comportamento dei tifosi presenti sugli spalti. Precedentemente, alcuni gruppi si erano riuniti a Piazzale Tecchio anche per farsi sentire riguardo il caro biglietti applicato da Aurelio De Laurentiis, soprattutto nelle partite di Champions League.

Nello specifico, si prendono in considerazione i prezzi da 90 euro per le Curve, senza fare distinzioni tra anello superiore e inferiore. Specificando comunque che la visibilità dell’anello inferiore è molto ridotta. De Laurentiis è tornato a parlare del prezzo dei biglietti ricordando che sono la metà di quelli della sfida d’andata di San Siro imposti dal Milan.

Napoli, De Laurentiis parla di biglietti e mercato

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Le polemiche sui biglietti io non le capisco. Se il Napoli è una squadra importante che fattura così poco è anche per il costo dei biglietti. L’evento si paga, ma è sempre la metà di Milano. Poi se i biglietti costano troppo non ditemi ‘compra, compra’ quando c’è il mercato”. Parole chiare, che sicuramente non spegneranno le polemiche dei tifosi partenopei degli ultimi giorni. In ogni caso, lo stadio Maradona per la partita con il Milan di Champions sarà sold-out.

Questo è dovuto anche alla splendida stagione condotta dai ragazzi di Luciano Spalletti. Un anno in cui tutti vogliono essere partecipi della storia assistendo almeno a una partita. Ciò che succederà in Champions lo diranno il tempo e soprattutto il campo. Per adesso, De Laurentiis viaggia per la sua strada attuando la sua politica sia sulla gestione dello stadio, sia sul costo dei biglietti.