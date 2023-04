😮 “Non è tra i…”: De Laurentiis, la notizia spiazza i napoletani

De Laurentiis non sta vivendo un buon momento, tra l’ultimo risultati del suo Napoli e le polemiche fuori dal calcio: ecco l’ultima novità.

Non si può essere sempre primi, ma fa di sicuro male non essere neppure in classifica. Cose a cui probabilmente Aurelio De Laurentiis non è più abituato, dato l’ottimo rendimento del suo Napoli in questa stagione. I ragazzi di Spalletti non sono certo reduci dalla miglior partita della loro stagione (anzi, proprio l’opposto), ma restano saldamente in testa alla Serie A. Un’altra notizia, però, non può certo far sorridere il loro presidente.

Che De Laurentiis stia vivendo un periodo di un certo nervosismo è però sotto gli occhi di tutti, e non solo per la partita di domenica sera col Milan. Di recente, il patron degli azzurri si sta segnalando soprattutto per i suoi problemi con i tifosi. Proprio durante l’ultima partita di Serie A c’è stata una protesta contro la società per i limiti all’accesso di bandiere e tamburi al Maradona, oltre che per il caro biglietti.

Ma non finisce qui, perché il presidente del Napoli oggi è tornato a invocare dure misure contro il tifo violento, chiedendo di nuovo una riforma “in stile Thatcher”. Insomma, messi da parte i risultati sportivi della sua squadra, l’imprenditore di origini campane al momento pare impegnato soprattutto con le polemiche. Chissà quindi se troverà il tempo anche per occuparsi di quest’ultima notizia.

Il portafoglio piange: il patron del Napoli non è nemmeno in classifica

Nemmeno tra i primi 50. Di cosa stiamo parlando? Ma della recente classifica degli italiani più ricchi del momento, stilata come di consueto dalla testata specializzata ‘Forbes’. Il re dei miliardari italiani è, anche nel 2023, Giovanni Ferrero, con 38,9 miliardi di dollari di patrimonio. Appena dietro di lui, sul podio, lo stilista Giorgio Armani (11,1 miliardi di dollari), seguito dal proprietario del Monza Silvio Berlusconi (6,8 miliardi di dollari).

Non mancano le figure del mondo del calcio, anche se dopo Berlusconi bisogna scendere molto nella top 50 di ‘Forbes’ per trovarne altri. Alla posizione numero 43 incontriamo John Elkann, capo di Exor e, quindi, al vertice anche della Juventus, con 1,7 miliardi di dollari. Subito dopo di lui c’è anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti (1,6 miliardi di dollari). Niente da fare, invece, per De Laurentiis, rimasto fuori classifica.