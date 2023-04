Caos Napoli-tifosi, De Laurentiis si sfoga: “Sono preoccupato…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, affronta la lunga questione dei disagi con i tifosi in Napoli-Milan ma parla anche del presente vincente della squadra azzurra.

Un fiume in piena. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto lungamente a margine del Forum sugli stadi organizzato dal CONI. Il numero uno del club partenopeo si è soffermato innanzitutto sulle sensazioni e le possibili ripercussioni della sconfitta azzurra contro il Milan: “Non mi preoccupa assolutamente la battuta d’arresto. Nel calcio accade come nella vita, ovvero si vince, si perde e si pareggia. Poi vedremo i risultati finali”.

Tuttavia, non soltanto le questioni di campo hanno tenuto alta l’attenzione. È stato inevitabile soffermarsi sui disordini accaduti sugli spalti, sfociati anche in episodi di violenza in Curva B: “Questa storia dura da cinquant’anni. Bisogna prendere le legge Thatcher, se in Italia la si mutua, avremo sempre problemi così. Quelli non sono tifosi veri, bensì delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e mortifica i veri tifosi e le famiglie”.

Il patron partenopeo si sofferma poi su quella che dovrebbe essere a stretto giro la consacrazione del Napoli in Serie A. De Laurentiis preferisce andarci cauto, ma al contempo offre degli indizi in merito a come potrebbe essere la festa scudetto: “Mi auguro non ci saranno disordini. La festa sarà allo stadio e lì non può accadere un disordine. Abbiamo un signor Questore e un signor Prefetto nonché le dovute precauzioni. Ma non portiamoci iella da soli, va a finire che questo scudetto si “ammoscia”. Io sono estremamente scaramantico e sono preoccupato, i napoletani stanno già festeggiando. Ma fa parte del colore al quale sono stato abituato sin da bambino”.

Napoli, De Laurentiis sulla ricetta per la vittoria e la polemica caro biglietti

Se il patron preferisce non parlare ancora di vittoria del campionato, comunque è inevitabile soffermarsi sulla strada che si sta conducendo per arrivarvi: “Gli ingredienti sono sempre gli stessi, ovvero saper fare mercato e non avere difficoltà ad eliminare le pecore nere. Spesso si credere di dover vendere, ma si può anche arrivare a scadenza del contratto e dire che se non ti sei mai sentito partenopeo o di colore azzurro, è giusto che tu vada altrove. C’è una bella confessione di Berlusconi, voleva proporre a Maradona di portarlo al Milan. Poi si sono guardati negli occhi ed entrambi hanno detto ‘non è possibile’. Questi sono uomini veri, e di uomini veri ce ne sono pochi”.

Di giocatori in scadenza di contratto il Napoli ne aveva più di uno lo scorso anno e tutti sono andati via. Ad ogni modo il presente urge e un’altra questione riguardante i tifosi è quella del costo dei biglietti per le sfide di Champions League, rispetto al quale ci sono state molte lamentele. De Laurentiis conclude la faccenda così: “Quando noi andremo a San Siro, il Milan incasserà circa 10 milioni di euro. Noi forse arriveremo a 5. Il Milan ha messo i biglietti più cari a 800 euro, mentre noi massimo a 340 euro per la Tribuna Posillipo e a 500 euro per la Tribuna Autorità. Se lei compra una Mercedes, una Porsche o una Fiat a Napoli, la paga meno che a Milano? Se compra un quotidiano o un pacchetto di sigarette le paga di meno? Non credo. Come italiani dovremmo smetterla di piangersi addosso. L’Italia è un plus e Napoli un super plus“.