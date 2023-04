“Non sa…”: Napoli, il giudizio netto su De Laurentiis

Arriva il giudizio netto sulle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito ai disordini in Curva B

Il Napoli domenica scorsa ha perso clamorosamente in casa contro il Milan per 0-4. Una prestazione più che sottotono dei partenopei, che non hanno mai tenuto il passo di un Milan in grandissima forma. Doppietta di Rafael Leao, gol di Brahim Diaz e Saelemaekers che hanno dato una gran sveglia alla squadra di Luciano Spalletti. Il vantaggio sulla seconda è ancora sostanzioso, ma serve una svolta già sabato al Via del Mare con il Lecce per tornare a mettere tasselli importanti per la conquista dello scudetto.

Oltre al pessimo risultato sul campo, sugli spalti si sono visti diversi disordini in Curva B che hanno poi portato a una rissa tra tifosi e a dichiarazioni di oggi di Aurelio De Laurentiis, che in Italia vorrebbe applicare il modello Thatcher. Di questo ha parlato il giornalista Fulvio Paglialunga, con un lungo thread su Twitter che ha risposto al presidente del club partenopeo.

Napoli, le parole di Paglialunga verso De Laurentiis

Fulvio Paglialunga, giornalista, ha rilasciato alcuni tweet su Aurelio De Laurentiis: “Cita la Thatcher, ma non sa di cosa parla, perché il suo modello ha portato a 97 morti in uno stadio durante una partita di calcio. Vuole rendere il calcio per pochi, lo dimostrano i prezzi dei biglietti. Le sue idee si traducono solo in soldi, della nuova competizione europea che auspica ha solo da dire che vale 10 miliardi”. Parole chiare, che dimostrano quanti danni abbiano fatto le leggi di Margaret Thatcher al calcio inglese, con la tragedia di Hillsborough e di Bradford, per non citare quella dell’Heysel.

A Napoli in tanti si augurano che la questione si risolva al più presto, per evitare ulteriori disordini e rovinare un’annata che potrebbe essere storica. Intanto, il Milan Club Pozzuoli ha smentito di aver inoltrato richiesta al club partenopeo per l’entrata di bandiere e striscioni. Uno scenario che si fa sempre più particolare e che potrebbe portare ad altre conseguenze nei prossimi giorni per il muro contro muro tra le parti.