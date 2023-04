Rientro Osimhen, Napoli già esulta? Spunta fuori la data

Il Napoli ritrova già Victor Osimhen? Spunta fuori la data che fa scatenare i tifosi, attenzione allo scenario: ecco svelato tutto

La sua assenza è stata a dir poco pesante. Magari nulla avrebbe cambiato nella serata storta del Napoli, ma avere o non avere Victor Osimhen può fare tutta la differenza del mondo. Soprattutto in una stagione come questa, dove l’ex attaccante del Lille sta dimostrando di essere uno dei migliori realizzatori in Europa. E di essere il leader emotivo di una squadra che, ad oggi, sta stracciando la concorrenza sia in Serie A che in Champions League.

Per questo, ritrovarlo sarebbe una manna per Luciano Spalletti ed il suo staff. Nulla da togliere al generoso Giovanni Simeone e al promettente Giacomo Raspadori, ma il nigeriano al momento è di un’altra categoria. E anche i tifosi ne sono consapevoli. La distrazione muscolare rimediata con la sua Nigeria lo ha rallentato, ma il Napoli spera di ritrovare Osimhen in tempo per gli appuntamenti cruciali di questo storico mese di aprile. E lo scenario disegnato da ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe far già esultare la piazza partenopea.

Napoli, quando rientra Osimhen? Spunta fuori la data che fa esultare i tifosi

Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’, Osimhen si sta sottoponendo alle terapie di rito e punta ad un rientro lampo. Nei prossimi giorni si sottoporrà nuovamente agli esami strumentali, così da valutare lo status della lesione muscolare e definire in maniera ulteriore i tempi di un effettivo recupero. Il Napoli non ha fretta, ma una data cerchiata in rosso c’è.

Quale? Quella del 12 aprile, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Napoli non lo forzerà per la trasferta di Lecce, ma un primo (e speranzoso) test proverà a farlo già per la prima partita di Champions League contro il Milan. Difficile immaginare che possa andare a buon fine, ma lo staff medico degli azzurri ha già abituato a miracoli simili. L’obiettivo concreto, tuttavia, resta quello di recuperare Osimhen a pieno regime per la gara di ritorno del 18 aprile.