“Se la Juve…”: Napoli, lo scenario che fa tremare i tifosi

Potrebbe verificarsi uno scenario incredibile che ai tifosi del Napoli non farebbe piacere e riguarda la Juventus

Il Napoli ha perso in modo molto brutto contro il Milan allo stadio Maradona per 0-4. Una partita senza storia da quando Giovanni Simeone ha mancato l’occasione per segnare il vantaggio dei partenopei. Un Rafael Leao in forma strepitosa che ha risposto alle critiche ricevute, soprattutto da Alessandro Costacurta. I rossoneri si sono rilanciati nella corsa Champions, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha ancora un sostanzioso vantaggio sulla Lazio che è seconda a -16.

Poi c’è il fattore Juventus da valutare, che ha avuto una penalizzazione di 15 punti e che, però, potrebbe ribaltare il risultato con il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Una situazione che metterebbe i bianconeri secondi a -12 dal Napoli, anche se ci sono ancora due processi da fare con quello della manovra stipendi che è il più grave di tutti e che porterebbe a un’altra penalizzazione. Nel frattempo, i partenopei vogliono chiudere al più presto ogni tipo di discorso iniziando a vincere già a Lecce.

Napoli, lo scenario di Vierchowod fa tremare i tifosi

Pietro Vierchowod, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play: “Se la Juve vince il ricorso e le ridanno i 15 punti, andrebbero a -12 e potrebbe succedere di tutto. Il Napoli deve stare attento, perché se fa un’altra prestazione come col Milan può succedere qualsiasi cosa, ma spero per loro di no”. Uno scenario che preoccupa un po’ i tifosi partenopei, che tuttavia hanno molta fiducia per i prossimi impegni. Il Napoli nelle prossime due partite affronterà Lecce e Verona in campionato ed entrambe non vincono un gran momento.

Come detto in precedenza, non è da sottovalutare il processo legato alla manovra stipendi, per il quale sono in corso delle indagini. La Juventus, intanto, pensa al campo e questa sera affronterà la prima sfida della doppia semifinale di Coppa Italia. Sabato, invece, andrà all’Olimpico con la Lazio dell’ex Maurizio Sarri in gran forma. Un banco di prova molto interessante per valutare le ambizioni dei bianconeri.