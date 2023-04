Cessione Napoli e addio De Laurentiis: cifra stellare, c’è l’annuncio

Dopo la sconfitta di domenica sera contro il Milan, in casa Napoli bisogna registrare un importante annuncio.

Il Napoli di Luciano Spalletti non ha cominciato nel migliore dei modi il proprio mese di aprile, anzi. Gli azzurri, infatti, domenica sera hanno perso con un netto 0-4 contro il Milan di Stefano Pioli.

Gli azzurri erano sì senza Victor Osimhen, tornato dagli impegni con la sua Nigeria con qualche problema muscolare, ma una prestazione così deludente non è stata certa figlia solo dell’assenza del centravanti. Il Napoli, infatti, ha subito gli attacchi del Milan di Stefano Pioli per tutta la durata della partita.

Dopo la sconfitta contro i rossoneri, il Napoli ha in calendario una gara che porta con sé più di qualche insidia. Gli azzurri, infatti, venerdì sera saranno di scena al Via del Mare per sfidare il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni, il quale già all’andata riuscì a strappare un punto al Maradona. Tuttavia, in attesa della gara contro i pugliesi, in casa partenopea sta facendo molto rumore un annuncio arrivato in mattinata.

Cessione Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: “Mi offrirono 2,5 miliardi di euro per cedere il club”

Aurelio De Laurentiis, invitato in un convegno organizzato da ‘Il Sole 24 Ore’, il Merger & Acquisition Summit 2023, ha infatti rilasciato delle dichiarazioni su un’offerta ricevuta per vendere il Napoli: “Mi offrirono 2,5 miliardi di euro per cedere il club, ma mi servivano? Poi avrei dovuto comprare un’altra squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. I fondi sono una cosa importantissima, ma spesso investono in un determinato settore per dare redditività ai propri investitori. Sottraggono redditività al settore in cui investono. Al Meazza si vendono i biglietti ai tifosi tramite una piattaforma, la stessa cosa deve essere fatta per i tifosi virtuali che sono molto più numerosi sia in Italia che all’estero. Perché dobbiamo andare da Sky che loro cosa ci capiscono? Tant’è che stanno chiudendo in Germania e stanno per chiudere in Italia. Il problema grosso è la pirateria. Finalmente a maggio esca questa nuova legge per combatterla. In questi ultimi anni abbiamo perso ben 2,4 milioni di abbonati che in termini di fatturato è tanta roba”.

Aurelio De Laurentiis ha poi continuato il suo intervento: “Il calcio deve essere intese come un’impresa e purtroppo questo concetto in Italia è espresso solo a metà. Ad un certo punto non ho avuto più la voglia di collaborare con la Kappa e ho chiamato il mio amico Giorgio Armani. L’anno prossimo triplicheremo il fatturato di Robe di Kappa. Mi venivano le convulsioni pensando al numero di magliette che vendevano in America: 54. Quando noi abbiamo 83 milioni di simpatizzanti in Occidente e 15 milioni tra Stati Uniti e Canada”.