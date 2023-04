Garics gela la Juventus: l’ex Napoli è netto sulla penalizzazione

Il Napoli continua a fare la sua stagione, perfetta secondo l’ex Garics: il suo pensiero poi tocca però anche la Juventus e ciò che sta accadendo in Serie A.

Secondo l’ex difensore del Napoli, György Garics, la stagione degli azzurri è spettacolare. E in questo senso poco cambia, secondo lui, con la sconfitta arrivata con il Milan. Ma poi, facendo riferimento a un ipotetico -12 in caso di restituzione dei punti alla Juventus, Garics ha parlato senza peli sulla lingua dei bianconeri.

Il Napoli è attualmente a 71 punti in classifica di Serie A, cioè a più 16 dalla Lazio attualmente in seconda posizione. Se alla Juventus dovessero essere restituiti i 15 punti della penalizzazione, però, il gap dalla seconda si ridurrebbe a 12 punti.

Di questo, oltre che del cammino del Napoli in sé per sé, ha parlato appunto Garisc, l’ex difensore del club partenopeo. Le sue parole sono nette.

Juventus, l’ex difensore del Napoli Garics è stato netto: le sue parole sulla penalizzazione

György Garics, ex difensore del club partenopeo, ha parlato innanzitutto del Napoli a ‘Notizie.com’: “Il ko con il Milan cambia poco in vista della sfida Champions. Mentre sulla corsa Scudetto io dico che si sta creando il quadro perfetto. Guai a sminuire il Napoli, anche se altre mi sembrano rinc***nite. Oggi la stagione del Napoli la definiscono tutti spettacolare. Mi ricordo però le manifestazioni e la rabbia in estate quando non sono stati rinnovati i contratti dei calciatori ceduti”.

Ha poi continuato parlando appunto della Juventus e di quello che potrà succedere con la penalizzazione in Serie A: “È una questione delicata solo perché siamo in Italia. Ora di mezzo c’è la Juve, la stessa cosa vale per quando sono state coinvolte le altre. In Italia certe cose succedono perché non vengono pagate le conseguenze. Hoeness del Bayern quando ha sbagliato è andato in galera, si è fatto i suoi anni ed è uscito”.

“Per questo qui – ha concluso – ci sono sempre mille casi, tra calcio scommesse, plusvalenze, eccetera eccetera. Se vado a 130-140 all’ora e prendo solo una piccola multa, è più facile che io possa commettere l’infrazione. Al contrario, se mi sequestrano la macchina, è sicuro che non andrò a quella velocità. Quando le conseguenze degli errori sono pesanti, di sbagli se ne commettono meno”.